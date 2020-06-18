Список стран, по возвращении из которых не требуется самоизоляция

Кому не нужно проходить самоизоляцию обсервацию по прибытии в Украину из-за границы — читайте в Фактах ICTV.

Но не все граждане Украины и иностранцы будут проходить самоизоляцию/обсервацию по прибытии в нашу страну из-за рубежа.

Согласно адаптивному подходу, 14-дневную самоизоляцию смогут не проходить люди, прибывшие из стран, где менее 40 активных случаев коронавируса на 100 тыс. населения — то есть с зеленой зоны, которую определило Министерство здравоохранения.

В то же время, если границу пересек гражданин страны из красной зоны, но может доказать, что в течение последних 14 дней находился в “безопасной” стране, он избежит обязательной самоизоляции.

Иностранные граждане обязательно должны иметь с собой полис медицинского страхования на случай заболевания Covid-19.

Фактам ICTV рассказали в Минздраве, что список стран, после посещения которых не нужно проходить самоизоляцию, будет обновляться раз в три-четыре дня.

Найти свежий список “зеленых” стран можно в рубрике Новости на сайте ведомства.

Читайте: Аэропорт Киев возобновил международные рейсы после карантина

Какие страны открыты для украинцев и где придется отбыть обсервацию

С 15 июня во всех аэропортах Украины после закрытия на карантин открылись пункты пропуска и контроля.

Сейчас для украинцев открыты границы Албании и США (без ограничений), а также Великобритании (нужно пробыть 14 дней на обсервации).

Турция, Египет, Тунис и Грузия готовы встречать украинский с начала июля.

Турецкое правительство заявило, что наших граждан будут принимать без прохождения ими самоизоляции и тестирования на коронавирус.

С 1 июля также открывает границы популярный Египет. Туристам из Украины на границе нужно будет предоставить справку об отрицательном результате теста, который был сделан не более чем за 48 часов до вылета.

Если такой справки у наших граждан не будет, им сделают тест в аэропорту. До получения результата (примерно через 4 часа) покидать здание будет запрещено.

Также в ближайшее время границы могут открыть Кипр, Черногория и Греция.