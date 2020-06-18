США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів за $600 млн

Державний департамент США схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI за $600 млн.
У цю суму увійде і пов’язане з катерами обладнання.
Кілька таких катерів раніше були частиною допомоги Україні в галузі безпеки на суму $250 млн, яку схвалив Пентагон.
Також український уряд зробив запит на покупку 32 систем ведення вогню MSI Seahawk A2, 40 гармат MK4420, оптико-електронних та інфрачервоних радарів.
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Держдеп схвалив продаж, щоб поліпшити безпеку Украни, яка “є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”.
Катери будуть використовуватися для захисту територіальних вод.
У агентстві зазначили, що це потенційний продаж і поки він не був укладений.
11 червня США затвердили пакет допомоги Україні у сфері безпеки і оборони на суму $250 млн по лінії Пентагону.
50% допомоги за програмою USA надаватимуться Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування сектору безпеки і оборони.
Нинішній пакет допомоги передбачає надання засобів контрбатарейної боротьби, транспорту,
медичного обладнання та здійснення підготовки підрозділів ЗСУ.
Джерело: Агентство з військового співробітництва та безпеки США
Фото: BMC Nelson Doromal Jr.