PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Львівській області продовжили карантин

Карантин у Львівській області продовжили до 19 червня.

Таке рішення ухвалила обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з-за великої кількості хворих на коронавірус.

На Львівщині стабільно фіксують високі показники кількості госпіталізованих з коронавірусом.

– Показники захворюваності Covid-19 не дозволяють послабити карантин в області. Тому, карантин у регіоні продовжили ще на тиждень, – повідомили в ОДА.

Наступне засідання комісії ТЕБ та НС відбудеться 19 червня.

Читайте: Чи продовжать карантин в Україні після 22 червня – прогнози лікарів

Коронавірус у Львівській області 

Станом на ранок 12 червня на Львівщині виявили 2 526 хворих на коронавірус, з них 92 померли, а одужали 598 пацієнтів. За останню добу зафіксували різке зростання добової кількості хворих – 112 нових випадків.

Джерело: Львівська ОДА 

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх