Карантин у Львівській області продовжили до 19 червня.

Таке рішення ухвалила обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з-за великої кількості хворих на коронавірус.

На Львівщині стабільно фіксують високі показники кількості госпіталізованих з коронавірусом.

– Показники захворюваності Covid-19 не дозволяють послабити карантин в області. Тому, карантин у регіоні продовжили ще на тиждень, – повідомили в ОДА.

Наступне засідання комісії ТЕБ та НС відбудеться 19 червня.

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Коронавірус у Львівській області

Станом на ранок 12 червня на Львівщині виявили 2 526 хворих на коронавірус, з них 92 померли, а одужали 598 пацієнтів. За останню добу зафіксували різке зростання добової кількості хворих – 112 нових випадків.

Джерело: Львівська ОДА