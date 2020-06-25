День митника 2020 відзначається 25 червня. У цей день прийнято вітати всіх співробітників митної служби.

Головні завдання, які виконує митна служба, це встановлення порядку, організація переміщення товарів і предметів через державну службу України.

Також співробітники митної служби займаються оподаткуванням митом, оформленням і контролем інших заходів.

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Факти ICTV підготували 10 фактів про митницю в Україні.

День митної служби став офіційним державним святом після розпаду СРСР, в 1992 році. Указ про те, що свято відзначатиметься щорічно 25 червня, підписав перший президент України Леонід Кравчук 22 червня. Для святкування обрали саме 25 червня у зв’язку з ухваленим в цей день Верховною Радою законом Про митну справу в Україні. В Одеському порту прикордонники виявили левеняти-нелегала, якого незаконно хотіли вивезти до Туреччини. Його сховали серед клітин з папугами і кішками в багажнику автомобіля. Практично щодня митники знаходять в особистих речах людей, які виїжджають з країни, антикваріат. Нещодавно митна служба України оформила першу тисячу декларацій в автоматичному режимі, тобто без участі посадових осіб митниць. Митниця розробила інтерактивну карту, на якій зазначила всі пункти пропуску – закриті і відкриті. У березні через пандемію коронавірусу вперше закрили одночасно близько 100 пунктів пропуску. Всього в Україні налічується понад 200 пунктів пропуску. У 2019 митна служба України побила рекорд і зібрала найбільшу за 10 років суму – $14,6 млрд.

Всього у червні 2020 в Україні 14 святкових днів. У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.