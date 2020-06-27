У Міністерстві освіти помітили смугасту змію

У розпал робочого дня у Міністерстві освіти справжній переполох, там помітили змію.

Вона вихляла хвостом на території відомства. Співробітники спершу подумали, що це якийсь міраж, коли побачили на подвір”ї величезну смугасту змію.

Звідки виповзла зміюка і куди втекла – чиновники не бачили.

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Біолог-дослідник Оксана Мороз переконує: боятись не варто, бо знахідка на території міністерства явно схожа на плазуна, який живе в тераріумі столичного зоопарку. Це молочні або як їх ще називають королівські змІї. І вони – неотруйні.

Природнє середовище цих змій – Південна Америка. Але невідомо, як заокеанська тварина опинилась на подвір”ї міністерства.

– Хтось утримував і ця змія просто втекла, а зараз літо і вона відповзла від місця утримування, – розповідає провідний біолог-дослідник відділу акватераріуму Київського зоопарку Оксана Мороз.

Нещодавно мешканка села Риків Сколівського району потрапила до реанімації після укусу змії. Постраждалу госпіталізували з діагнозом укус змії верхної частини лівого стегна. Її стан оцінювався як середньої тяжкості.