Законопроект про гральний бізнес буде розглянуто за повною процедурою через декілька днів.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу.

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Також він підкреслив, що цей закон не можна розглядати за скороченою процедурою.

– Скорочена процедура не може бути застосована. Ми йдемо правками, – зазначив спікер.

Народні депутати ухвалили у першому читанні законопроект про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року, до якого надійшло 3 445 поправок.

30 червня Рада перейшла до його розгляду у другому читанні.

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Законопроект пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Також пропонується встановити обов’язкову верифікацію гравців під час прийняття ставок та реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу.

Окрім того, закон пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино та залів ігрових автоматів: для казино – це територія п’ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок.