Законопроект про гральний бізнес буде розглянуто за повною процедурою через декілька днів.
Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу.
Читайте: Засідання Верховної Ради 30 червня: онлайн-трансляція
Також він підкреслив, що цей закон не можна розглядати за скороченою процедурою.
– Скорочена процедура не може бути застосована. Ми йдемо правками, – зазначив спікер.
Народні депутати ухвалили у першому читанні законопроект про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року, до якого надійшло 3 445 поправок.
30 червня Рада перейшла до його розгляду у другому читанні.
Читайте: Гральний бізнес та зміни до Податкового кодексу: порядок денний Ради 30 червня
Законопроект пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Також пропонується встановити обов’язкову верифікацію гравців під час прийняття ставок та реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу.
Окрім того, закон пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино та залів ігрових автоматів: для казино – це територія п’ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок.