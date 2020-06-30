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Факти / Україна / Політика

Понад 3 тис. правок: Рада розгляне закон про гральний бізнес за повною процедурою

Законопроект про гральний бізнес буде розглянуто за повною процедурою через декілька днів.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу.

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Також він підкреслив, що цей закон не можна розглядати за скороченою процедурою.

– Скорочена процедура не може бути застосована. Ми йдемо правками, – зазначив спікер.

Народні депутати ухвалили у першому читанні законопроект про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року, до якого надійшло 3 445 поправок.

30 червня Рада перейшла до його розгляду у другому читанні.

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Законопроект пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Також пропонується встановити обов’язкову верифікацію гравців під час прийняття ставок та реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу.

Окрім того, закон пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино та залів ігрових автоматів: для казино – це територія п’ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок.

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