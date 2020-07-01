День виноградаря і винороба в Україні відзначатимуть щорічно у другу неділю листопада.

Свято заснував Кабінет міністрів на підставі указу президента Володимира Зеленського.

– На підтримку ініціативи працівників виноградарсько – виноробної галузі України постановляю встановити в Україні професійне свято – День виноградаря і винороба, яке відзначати щорічно у другу неділю листопада, – йдеться в указі.

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Календар неофіційних свят на 2020 рік

Крім офіційних державних свят, в Україні є багато неофіційних дат, які важливі для представників різних професій.

Також це можуть бути такі дати як Всесвітній день посмішки або Всесвітній день сну. Їх не відзначають на офіційному рівні, але кожен з них по-своєму важливий.

Факти ICTV склали календар неофіційних свят на 2020 рік.