В Одесі таксистка перевела 72 тис. грн через телефон клієнтки, поки та спала

В Одесі водій таксі пограбувала свою пасажирку на 72 тис. грн.

Постраждала жителька Суворовського району, яку та відвозила додому. Послугами перевізника жінка скористалася далеко за північ і дорогою заснула, в результаті чого і стала легкою здобиччю.

Зловмисниця забрала з сумки пасажирки телефон та банківську картку, з якої за допомогою мобільного додатку перерахувала на своє ім’я близько 72-х тис. грн.

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Правопорушницю встановили під час слідчо-розшукових заходів. Це 32-річна одеситка. У скоєному жінка зізналася.

Зловмисниці повідомили про підозру за фактом вчинення крадіжки та шахрайства. Максимальне покарання, яке їй загрожує, – до п’яти років позбавлення волі.

Раніше у Миколаївській області пограбували магазин ритуальних послуг.