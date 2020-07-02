Відставка Смолія: Зеленський вніс постанову в Раду

У Верховній Раді зареєстровано постанову про зняття Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Постанову №3772 до парламенту вніс президент України Володимир Зеленський.

Документ передано на розгляд керівництву.

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Відставка Смолія

1 липня увечері Яків Смолій оголосив, що подає у відставку через політичний тиск. У п’ятницю, 3 липня, парламент зможе за неї проголосувати.

Обов’язки голови Нацбанку поки здійснюватиме перший заступник Катерина Рожкова.

Смолій очолив НБУ 15 березня 2018 року. Тоді парламент підтримав відставку Валерії Гонтаревої і його призначення.

2 липня заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що місце Смолія може зайняти голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.