PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський вніс до Ради постанову про зняття Смолія з посади голови НБУ

У Верховній Раді зареєстровано постанову про зняття Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Постанову №3772 до парламенту вніс президент України Володимир Зеленський.

Документ передано на розгляд керівництву.

Читайте: Глава Нацбанку подав у відставку – реакція ОП

Відставка Смолія: Зеленський вніс постанову в Раду

Відставка Смолія 

1 липня увечері Яків Смолій оголосив, що подає у відставку через політичний тиск. У п’ятницю, 3 липня, парламент зможе за неї проголосувати.

Обов’язки голови Нацбанку поки здійснюватиме перший заступник Катерина Рожкова.

Смолій очолив НБУ 15 березня 2018 року. Тоді парламент підтримав відставку Валерії Гонтаревої і його призначення.

2 липня заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що місце Смолія може зайняти голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Джерело: Верховна Рада

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка