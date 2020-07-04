Туреччина видаватиме українцям короткострокові дозволи на проживання

В Анкарі 3 липня відбулися переговори міністрів закордонних справ України та Туреччини – Дмитра Кулеби та Мевлюта Чавушоглу, під час яких турецький дипломат повідомив приємну новину для українських туристів.

Він сказав, що Туреччина внесла Україну до переліку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних дозволів на проживання.

Окрім того, за його словами, Анкара готова обговорювати питання спрощення візових вимог для українців, які лікуються в Туреччині.

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У зв’язку з цим глави МЗС домовилися активізувати роботу з укладення двосторонньої угоди про соціальне забезпечення.

Йшлося також про завершення процедур щодо взаємного визнання водійських посвідчень.

Туреччина відкрилася для українців

На відпочинок до Туреччини 1 липня полетіли перші українські туристи – без жодних вимог (самоізоляції та тестування на Covid-19).

Хоча дотримання протиепідемічних заходів заради безпеки ніхто не скасовував.

Більш того, Туреччина вирішила убезпечити туристів від коронавірусу і ввела медичну страховку.

Вартість полісів – €15, €19 і €23. Вона покриватиме лікування у разі зараження.