Досі вважає її частиною РФ: чим загрожує Україні новий термін Путіна

Агресія Росії загрожує країнам Балтії, Казахстану і Білорусі, але в першу чергу під прицілом президента РФ Володимир Путіна Україна.

Про це заявив посол США в Росії з 2012 до 2014 року Майкл Макфол в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Путін сам сказав моїй колезі Кондолізі Райс (радник президента США з національної безпеки з 2001 до 2005 року), що не вважає Україну незалежною державою, він вважає, що Україна – це Росія, і вона повинна стати її частиною, – сказав Макфол.

Погрози Путіна в інтерв’ю

Президент Росії під час телеінтерв’ю 21 червня 2020 року заявив, що багато республік СРСР “отримали величезну кількість російських земель”, що історично належать Росії.

Путін додав, що коли республіки виходили зі складу Радянського Союзу, вони не відмовилися від отриманих “подарунків від російського народу”.

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Оновлення термінів президентства Путіна

Після всенародного “голосування”, яке відбулося з 25 червня до 1 липня, президент Росії Володимир Путін 4 липня підписав указ про внесення змін до Конституції РФ.

Одна з поправок дозволяє Путіну балотуватись на пост президента у 2024 та 2030 роках.

За оголошення Володимира Путіна вічним російським президентом “проголосували” 78% виборців, проти – 21%.