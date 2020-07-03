Президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення змін до Конституції РФ.

Відповідні зміни набудуть чинності з 4 липня. Указ був опублікований на офіційному порталі правової інформації.

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Голосування щодо поправок до Конституції РФ відбулося з 25 червня до 1 липня. Загалом за проголосували 77, 92% росіян, проти – 21, 27%.

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Результати голосування у Кремлі вважають тріумфальними.

Одна з таких поправок дозволяє Путіну балотуватись на пост президента у 2024 та 2030 роках. Також у Конституції з’явилось нагадування про віру в Бога, закріплено поняття шлюбу між чоловіком та жінкою та заборона на применшення значення подвигу народу у захисті вітчизни.

Указ про зміни до Конституції РФ

В анексованому РФ Криму та Севастополі проти поправок до Конституції РФ проголосували 9,08% (це приблизно 140 тис.), а за – 90,07% (1,104 млн).

За даними так званих місцевих виборчкомів, найбільше проти голосували в Армянську (12,32%) та Керчі (12,68%). Явка на півострові склала майже 82%, а загалом у Росії – близько 68%.