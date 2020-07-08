PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Авіакатастрофа МАУ: Іран готовий до переговорів з Україною з 20 липня

Іран готовий почати двосторонні переговори з Україною щодо катастрофи літака МАУ у Тегерані.

Хочуть призначити першу зустріч на 20 липня 2020 року, йдеться у заяві посольства Ірану в Україні.

Читайте: Іран обіцяє компенсації сім’ям загиблих у катастрофі літака МАУ

У заяві стверджують, що Іран жодним чином не залишив без відповідей ноти українських дипломатів.

– Іран завжди заявляв про свою готовність до переговорів, керуючись діючими нормами міжнародного права, – відзначили в посольстві.

Заява МЗС України

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що МЗС України відправив не одну ноту з пропозицією про переговори, але у відповідь надходили відмови.

Заступник глави МЗС зазначив, що через це поки рано говорити про суми компенсації.

29 червня Іран заявив, що роботи з вилучення інформації з самописців та щодо її аналізу розпочнуться 20 липня. Їх відправили до Франції.

У Тегерані запевнили, що інші країни, чиї громадяни загинули в цій авіакатастрофі, також можуть направити своїх представників як спостерігачів.

Джерело: посольство Ірану в Україні

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка