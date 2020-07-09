Який треба стартовий капітал та як запустити проект за 2 тижні

Проект Ділова розмова з Оксаною Гутцайт продовжує висвітлювати показові історії українського бізнесу. Героєм нового випуску став Владислав Савченко, який всього за 13 днів під час карантину створив проект Foodex24.

Про капіталовкладення, перші фейли нового бізнесу та формат публічного ведення підприємницької діяльності – у ексклюзивному інтерв’ю.

— Коли ви запустили проект? Скільки часу знадобилося та скільки людей над цим працювало?

— За планом було 14 днів, але ми вклалися в 13. Було дуже багато хейту, але ми це зробили. На старті проекту команда складалася з 30 осіб. Вони займалися різними задачами – моніторили конкурентів, дзвонили постачальникам тощо. А згодом у нас було вже 70 людей – це саме ті, кого ми набрали на Foodex24. Ми, як ІТ-компанія, не проводили експертизи продажів. Продукти харчування і ІТ-сектор – різні полюси. Тому експертизу ми купували, десь нам допомагали волонтери, тому ми показували це все онлайн. Мені писала велика кількість осіб, які хотіли допомогти.

— Скільки вдень ви обробляєте замовлень?

— Залежить від дня тижня – від 50 до 100 замовлень. Але для нас це поки замаленька кількість. Наша ціль – 1 тис. замовлень вдень у Києві.

— Що треба змінити, щоб швидше набиралася кількість покупців?

— Ми ввели класичні підходи у веденні бізнесу, а зараз будемо застосовувати нестандартні рекламні стратегії, щоб пришвидшити процес. Адже зараз у нас йде органічне зростання – ми набираємо постійних покупців.

— Який стартовий капітал у вас був?

— Ми запустились десь за 5 млн грн. А зараз вже близько 10 млн інвестовано у цей проект.

— Коли плануєте вийти в прибуток?

— Наша ціль – приблизно рік і три місяці, можливо 1,5 роки. У нас є бізнес-план, але ми відхиляємось десь в гіршу сторону, десь в кращу. Зараз балансуємо. Я вважаю, що реально навіть за рік відбити вкладені кошти. Зараз подивимося, як спрацюють нові рекламні підходи.

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— Чи не впадуть продажі, коли завершиться карантин?

— Думаю, що ні. Зараз карантинні заходи послабили і люди б, імовірно, мали б повернутися повністю до офлайн-магазинів, але я спілкувався з великими продуктовими ритейлерами, які кажуть, що люди не повернулися. Це онлайн-продажі, які мають зростати. Зараз Україна швидко розвивається в плані технологій, але їх ми експортуємо на зовнішні ринки. Тобто всередині країни майже нічого не лишається. А ми зараз своїм прикладом показуємо, що можна робити стартапи, застосовувати технології і розвивати цей ринок. Адже Україна нині має 3% онлайн-ритейлу. У розвинених країнах цей показник – 25-35%. Ми очікуємо у найближчі 3-5 років у 10-15 разів зростання ринку.

— Яких найбільших капіталовкладень зараз вимагає ваш проект?

— Ми зараз додаємо алкоголь до нашого асортименту і тому велика кількість витрат йде на закупівлю – близько $100 тис. І заробітні платні складають немалий фонд – до 1 млн грн на місяць. Щодо логістики ми оптимізували наші витрати вдвічі.

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