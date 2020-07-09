На ЗНО з історії України 2020 прийшло 178 714 осіб – це 67,7% від загальної кількості зареєстрованих.

Усього до складання тесту не допустили 75 учасників, з них 17 – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.

120 учасників порушили процедуру проходження тестування, тому їхню роботу припинили дочасно.

Поріг склав/не склав та результати ЗНО з історії України визначать до 24 липня. Результати з’являться до 25 липня. Їх можна переглянути на своїх сторінках.

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Ті, хто не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО з історії України через причини, які не залежали від них, зможуть зареєструватися на додаткову сесію.

Інструкцію можна подивитися тут.

ЗНО 2020

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року стартувала 25 червня. У безпечних умовах вже відбулись тестування з математики, української мови і літератури, фізики та іноземних мов.

Решта тестувань основної сесії ЗНО – з біології, географії та хімії – відбудуться наступного тижня.