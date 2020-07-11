Безпечна реінтеграція окупованих територій Донбасу може тривати 25 років. Проведення виборів та перемога над ворогом не означатиме вирішення питання цих територій, зміни мають відбутися у головах людей.

Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, зазначаючи, що на окупованих територіях навіть люди, які ніколи не жили в СРСР, сумують за цією країною.

– Так ти ж там не жив і навіть не знаєш, що це таке! Тому безпечна реінтеграція займе мінімум років 25. Це одне покоління має змінитися, коли ми з вами зможемо сказати, що відновлений контроль на тих територіях, – вважає Олексій Резніков.

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За його словами, вибори, навіть найпрозоріші у світі, не зможуть пришвидшити це процес.

– Навіть якщо ми завтра проведемо вибори на тих територіях, а це значить, що вони будуть вільними від окупаційних військ… Ця територія ще довго буде залишатися територією війни. Як з точки зору замінування, так і в ментальності людей, – додав міністр.

Водночас він вважає, що не треба відмовлятися від Мінських переговорів, цьому формату треба дати шанс.

Ситуація на Донбасі

На території Донецької та Луганської областей продовжується протистояння.

Щодня бойовики обстрілюють українських військових, нерідко із забороненої Мінськими угодами зброєю.

На думку, Олексія Резнікова, Росія щороку витрачає мільярди доларів на розхитування ситуації на Донбасі – $1,3 млрд йде на утримання “адміністрацій”, а близько $3,7 млрд – на війну.