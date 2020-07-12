В Ірані стверджують, що через неправильні налаштування система ППО помилково опізнала український Boeing 737 МАУ як об’єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана, і випустила ракету.

У доповіді Організації цивільної авіації відзначається, що саме помилка в налаштуваннях системи стала причиною катастрофи.

Один із комплексів ППО перемістили, тобто змінили його географічне положення, але після цього налаштування не змінили.

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані

Boeing 737 Міжнародних авіаліній Україні розбився 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту Тегерана.

Лише через три дні Іран визнав, що український літак помилково збили військові двома ракетами.

В авіакатастрофі МАУ загинули усі 176 людей, які перебували на борту. Серед них було 11 громадян України, з яких дев’ятеро – це члени екіпажу, а також громадяни ще п’яти країн.

Шістьох обвинувачених у справі затримали, трьох фігурантів звільнили під заставу.