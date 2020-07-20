Тіло, яке передали бойовики українській стороні 17 липня, ідентифікували. Загиблим виявився медик Микола Ілін, якого смертельно поранили під час операції у сірій зоні 15 липня.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил на Донбасі.

У штабі також підтвердили, що загиблий був громадянином Естонії. Служив він у Збройних силах України за контрактом.

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Прощання з полеглим медиком відбудеться о 10:00 в середу, 22 липня, в соборі святого Олександра у Києві.

Хто такий Микола Ілін

Загиблий військовий Микола Ілін – медик Збройних сил, проходив службу у морській піхоті.

Ілін родом з Білорусі. В Україну приїхав, як політичний емігрант. На батьківщині зазнав переслідувань з боку режиму президента Олександра Лукашенка після виборів 2006 року.

Мешкав в Україні у Білі Церкві. У 2014 році був учасником Революції Гідності. Поїхав в Естонію, де отримав політичний притулок і громадянство.

На війні на Донбасі з 2017 року. Мав позивний Естонець.