Тело, которое передали боевики украинской стороне 17 июля, идентифицировали. Погибшим оказался медик Николай Илин, которого смертельно ранили во время операции в серой зоне 15 июля.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил на Донбассе.

В штабе также подтвердили, что погибший был гражданином Эстонии. Служил в Вооруженных силах Украины за контрактом.

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Прощание с погибшим медиком состоится в 10:00 в среду, 22 июля, в соборе святого Александра в Киеве.

При каких обстоятельствах погиб Николай Илин

Николай Илин был в группе эвакуации, которая должна была забрать из серой зоны тело погибшего офицера Дмитрия Красногрудя. Украинская сторона договорилась с боевиками о режиме прекращения огня и отправила на эвакуацию погибшего группу.

Не доходя до тела Красногрудя 15 метров, боевики от открыли огонь по группе. Ранения получил сержант-морпех, который шел первым. При попытке его эвакуировать, пуля убила Николая Илина, а еще одного офицера контузило.

Тело Илина из серой зоны вынесли боевики. Передали его за три дня украинской стороне.

Судьба сержанта-разведчика до сих пор неизвестна. Во время отступления раненого не смогли эвакуировать.

Кто такой Николай Илин

Погибший военный Николай Илин — медик Вооруженных сил, проходил службу в морской пехоте.

Илин родом из Беларуси. В Украину приехал, как политический эмигрант. На родине подвергся преследованиям со стороны режима президента Александра Лукашенко после выборов 2006 года.

Жил в Украине в городе Белая Церква. В 2014 году был участником Революции Достоинства. Уехал в Эстонию, где получил политубежище и гражданство.

На войне на Донбассе с 2017 года. Имел позывной Естонец.