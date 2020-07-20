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Факты / Украина / Общество

Экспертиза ДНК подтвердила, что под Зайцевым погиб военный медик из Эстонии

Тело, которое передали боевики украинской стороне 17 июля, идентифицировали. Погибшим оказался медик Николай Илин, которого смертельно ранили во время операции в серой зоне 15 июля.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил на Донбассе.

В штабе также подтвердили, что погибший был гражданином Эстонии. Служил в Вооруженных силах Украины за контрактом.

Читайте: На Донбассе боевики убили медика во время эвакуации погибшего

Прощание с погибшим медиком состоится в 10:00 в среду, 22 июля, в соборе святого Александра в Киеве.

При каких обстоятельствах погиб Николай Илин

Николай Илин был в группе эвакуации, которая должна была забрать из серой зоны тело погибшего офицера Дмитрия Красногрудя. Украинская сторона договорилась с боевиками о режиме прекращения огня и отправила на эвакуацию погибшего группу.

Не доходя до тела Красногрудя 15 метров, боевики от открыли огонь по группе. Ранения получил сержант-морпех, который шел первым. При попытке его эвакуировать, пуля убила Николая Илина, а еще одного офицера контузило.

Тело Илина из серой зоны вынесли боевики. Передали его за три дня украинской стороне.

Судьба сержанта-разведчика до сих пор неизвестна. Во время отступления раненого не смогли эвакуировать.

Кто такой Николай Илин

Погибший военный Николай Илин — медик Вооруженных сил, проходил службу в морской пехоте.

Илин родом из Беларуси. В Украину приехал, как политический эмигрант. На родине подвергся преследованиям со стороны режима президента Александра Лукашенко после выборов 2006 года.

Жил в Украине в городе Белая Церква. В 2014 году был участником Революции Достоинства. Уехал в Эстонию, где получил политубежище и гражданство.

На войне на Донбассе с 2017 года. Имел позывной Естонец.

Источник: Штаб ООС

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