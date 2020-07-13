На Донбасі бойовики вбили медика під час евакуації загиблого

На Донбасі бойовики обстріляли військових медиків під час евакуації тіла загиблого воїна. В результаті обстрілу один медик загинув, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє штаб ООС.

Група з трьох військовослужбовців у білих касках отримала підтвердження режиму Тиша і потім висунулася за тілом українського солдата, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве.

Однак бойовики відкрили вогонь, в результаті якого загинув український медик, один військовослужбовець поранений, ще один отримав бойове травмування.

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– Група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, – розповіли у штабі ООС.

Тіла загиблих і поранений військовий залишилися на місці обстрілу. Поки йдуть переговори з СММ ОБСЄ про їх евакуацію.

– Підступне вбивство медика, на якому були усе відповідне маркування є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм, – зазначили у штабі.

Доба на Донбасі 13 липня

13 липня на Донбасі загинули двоє військових Збройних сил України. Бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Славного зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Під час обстрілу один військовий загинув.

Другий трагічний випадок стався поблизу Зайцевого. Під час виконання бойового завдання військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Він отримав несумісне з життям поранення.