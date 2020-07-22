Кабмін затвердив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї

Кабінет міністрів України затвердив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги.

Про це йдеться у постанові Кабміну, яку ухвалили на засіданні 22 липня.

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До середньомісячного сукупного доходу враховують такі доходи:

заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;

стипендія;

соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення;

допомога по безробіття, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

грошові перекази, отримані із-за кордону;

інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовані особою.

Кабінет міністрів також постановив, що державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та допомога на дітей одиноким матерям особам, які звернулися за її призначенням у липні-серпні 2020 року, призначається і виплачується починаючи з липня 2020 року.

Кабмін продовжив карантин

Карантин в Україні продовжили до 31 серпня 2020 року. За це проголосували на засіданні Кабінету міністрів 22 липня.

Нова постанова Кабміну поділить області України за рівнем небезпеки на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

Рівень встановлюватиметься автоматичною системою і затверджуватиметься комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Джерело: Олексій Гончаренко