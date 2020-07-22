Кабмин утвердил порядок вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи

Кабинет министров Украины утвердил порядок вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, принятом на заседании 22 июля.

В среднемесячный доход учитывают следующие доходы:

заработная плата в размере, остающейся после уплаты налога на доходы физических лиц;

денежное обеспечение военнослужащих;

пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;

стипендия;

социальные выплаты, назначаемые структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения;

помощь по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;

денежные переводы, полученные из-за границы;

другие доходы, сведения о которых получены от Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные человеком.

Читайте: Место жительства детей до 14 лет разрешили регистрировать онлайн

Кабинет министров также постановил, что государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям лицам, обратившихся за ее назначением в июле-августе 2020 года, назначается и выплачивается начиная с июля 2020 года.

Кабмин продлил карантин

Карантин в Украине продлили до 31 августа 2020 года. За это проголосовали на заседании Кабинета министров 22 июля.

Новое постановление Кабмина разделит области Украины по уровню опасности на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Уровень будет устанавливаться автоматической системой и утверждаться комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Источник: Алексей Гончаренко