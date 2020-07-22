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Факты / Украина / Общество

Кабмин утвердил порядок вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи

Кабинет министров Украины утвердил порядок вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, принятом на заседании 22 июля.

В среднемесячный доход учитывают следующие доходы:

  • заработная плата в размере, остающейся после уплаты налога на доходы физических лиц;
  • денежное обеспечение военнослужащих;
  • пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
  • стипендия;
  • социальные выплаты, назначаемые структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения;
  • помощь по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • другие доходы, сведения о которых получены от Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные человеком.

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Кабинет министров также постановил, что государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям лицам, обратившихся за ее назначением в июле-августе 2020 года, назначается и выплачивается начиная с июля 2020 года.

Кабмин продлил карантин

Карантин в Украине продлили до 31 августа 2020 года. За это проголосовали на заседании Кабинета министров 22 июля.

Новое постановление Кабмина разделит области Украины по уровню опасности на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Уровень будет устанавливаться автоматической системой и утверждаться комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Источник: Алексей Гончаренко

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