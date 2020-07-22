Кабмин утвердил порядок вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи

Кабинет министров Украины утвердил порядок вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи.
Об этом говорится в постановлении Кабмина, принятом на заседании 22 июля.
В среднемесячный доход учитывают следующие доходы:
- заработная плата в размере, остающейся после уплаты налога на доходы физических лиц;
- денежное обеспечение военнослужащих;
- пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
- стипендия;
- социальные выплаты, назначаемые структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения;
- помощь по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- другие доходы, сведения о которых получены от Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные человеком.
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Кабинет министров также постановил, что государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям лицам, обратившихся за ее назначением в июле-августе 2020 года, назначается и выплачивается начиная с июля 2020 года.
Кабмин продлил карантин
Карантин в Украине продлили до 31 августа 2020 года. За это проголосовали на заседании Кабинета министров 22 июля.
Новое постановление Кабмина разделит области Украины по уровню опасности на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
Уровень будет устанавливаться автоматической системой и утверждаться комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Источник: Алексей Гончаренко