Підпал техніки у Харкові: Ярославський звернувся до правоохоронців

Власник і президент DCH Олександр Ярославський звернувся з відкритим листом до голів МВС, СБУ та Генпрокуратури з проханням розібратися в ситуації з сьогоднішнім підпалом в Харкові техніки міжнародного партнера DCH компанії Blacksea Consortium (підрозділ глобальної будівельної корпорації Makyol).

Документ розміщений на офіційному сайті DCH. Раніше на сайті Харківської міськради з’явилася інформація про цей напад.

Blacksea Consortium виконує роботи з будівництва автомагістралі, яка з’єднає Салтівку з центром міста. А DCH є стратегічним партнером корпорації Makyol в Україні.

За інформацією міськради, в результаті нападу з використанням пляшок із запальною сумішшю були серйозно пошкоджені три вантажні автомобілі, водночас будівництво триває.

– Нам складно пояснити нашому міжнародному партнеру, чому замість обіцяного владою режиму найбільшого сприяння для бізнесу, він з перших же кроків стикається зі злочинністю і не може спокійно виконати свою роботу. Тому прошу вас відновити правопорядок та забезпечити дотримання законності стосовно харківському проекту Makyol в Україні, а також покарати винних у сьогоднішній спробі підпалу, – сказано в зверненні Олександра Ярославського до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови СБУ Івана Баканова, генерального прокурору Ірини Венедиктової.























Ярославський закликав глав МВС, СБУ і ГПУ покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH / 6 фотографий

Ярославський також підкреслив в документі, що запросив Makyol в Україну для участі в національному проекті Велике будівництво, який ініційований і перебуває під особистим контролем президента Володимира Зеленського. І що готовий разом зі своїм партнером “зшивати” країну новими дорогами.

– DCH багато років системно займається залученням в Україну іноземних інвесторів для спільної реалізації проектів, і ми завжди послідовно захищаємо і відстоюємо інтереси всіх наших партнерів. Тому що тим самим ми захищаємо інвестиційний імідж нашої країни і намагаємося підвищити інвестиційну привабливість нашої економіки, – пише бізнесмен.

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Олександр робить висновок, що те, як вирішиться ситуація в Харкові, на довгий час стане маркером для всіх міжнародних компаній – можна або не можна вести справи у нашій країні.

Хто такий Олександр Ярославський

Олександр Ярославський входить в топ-10 українських бізнесменів за версією Forbes Ukraine. Належна йому група DCH має більш, ніж 20-річну історію і має в своєму розпорядженні диверсифікований інвестиційний портфель, в яких входять активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент, будівництво і інші.

DCH відома своєю практикою захисту інтересів таких міжнародних компаній: BNP Paribas, Apolla, Citigroup і інші.