Бізнес має допомогти своїй країні в скрутну хвилину – Ярославський

Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що його активна участь у протидії епідемії коронавірусу на Харківщині та надання допомоги харківським пенсіонерам, – громадянська позиція, що не має на меті жодних політичних цілей.

Про це він розповів в ефірі міжнародного телеканалу Настоящее время.

– Я чую, вже починаються розмови, що свою допомогу я буду конвертувати в голоси. Я гарантую всім, заявляю абсолютно ясно: я в політику не піду, голоси мені не потрібні. Нехай голоси залишать собі – вони мені не потрібні. Мені, крім посмішок харків’ян, нічого не треба, – відповів бізнесмен на запитання журналіста.

Олександр Ярославський підтвердив, що готовий вкласти в протидію Covid-19 понад $10 млн власних коштів: на закупівлю ПЛР-тестів, медобладнання та інші антикоронавірусні цілі.

Нині бізнесмен зайнятий організацією сучасного центру вірусології в створюваному ним бізнес-парку Екополіс ХТЗ.

– Я думаю, це будуть десятки мільйонів доларів. Подібний центр в Ухані коштував $44 млн. Я не знаю, чи буде це такий же центр або краще, але, в усякому разі, він буде не гірше – це 100%. Ми вже працюємо над запуском. Сьогодні була велика нарада у міського голови, – сказав бізнесмен.

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Відповідаючи на запитання ведучої про мотиви допомоги Харкову під час протистояння епідемії коронавірусу, Ярославський зазначив, що в будь-якому випадку допомагав би рідному регіону.

– Тут вся моя сім’я: мама в Харкові, брат, всі мої друзі. Я як справжній харків’янин повинен допомогти своєму регіону. Ми всі від плоті та крові українці – я маю на увазі коло тих, кого знаю. Всі заробили свої статки в Україні. Так чому ми не повинні допомогти своїй країні в цю важку хвилину? І кому як не до нас звернутися президенту? Він звертається до всіх, також звернувся і до бізнесу. Я вважаю, що він правильно зробив, я вдячний йому за це. Навіть якби він не звернувся, я в будь-якому випадку допомагав би Харкову, як я завжди йому допомагаю, – пояснив Ярославський.

Крім цього, ведуча, посилаючись на дані рейтингів Forbes, згідно з якими Ярославський фігурував у десятці найбагатших людей України, поцікавилася нинішнім розміром його статків.

– Мої статки – це моя красуня-дружина, п’ятеро прекрасних дітей, мама, брат, друзі – це мої класні статки. А гроші – це таке … Важливо, щоб людина була щаслива та раділа життю – ось це безцінні статки. Повірте мені, я кайфую від життя, – підсумував бізнесмен.

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