Професійний спецпризначенець, учасник боїв за Київщину, керівник операції зі звільнення Зміїного та очільник Центру спецоперацій А СБУ — саме таким бойовим шляхом відомий генерал-майор Євгеній Хмара.

17 липня Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов’язків міністра оборони.

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Хто такий Євгеній Хмара

Євгеній Хмара — генерал-майор Служби безпеки України, професійний військовий та спецпризначенець.

Через специфіку служби в елітних підрозділах СБУ особисте життя Євгенія Хмари залишається непублічним. У відкритих джерелах відсутні підтверджені дані про його місце народження, освіту та родину.

Відомо, що з 2011 року він проходив службу у Центрі спеціальних операцій А СБУ, більш відомому як Альфа. У 2023 році Хмара очолив цей елітний підрозділ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він безпосередньо брав участь у боях за звільнення Київської області. Після деокупації північних регіонів продовжив виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку.

У січні 2026 року президент призначив Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ після відставки Василя Малюка.

Також відомо, що Євгеній Хмара є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького I–III ступенів.

Також він нагороджений орденом За мужність III ступеня та відзнакою Хрест бойових заслуг.

Якими операціями відомий Євгеній Хмара

Під керівництвом Хмари бійці Центру спецоперацій А СБУ провели низку масштабних бойових та далекобійних операцій.

Зокрема, він особисто керував спеціальною операцією зі звільнення острова Зміїний у Чорному морі.

Оператори безпілотників підрозділу Альфа також брали участь в операції Павутина. Крім того, спецпризначенці завдавали ударів по російських аеродромах, складах боєприпасів, нафтопереробних заводах та підприємствах, де виробляли керовані авіабомби й безпілотники.

За даними СБУ, станом на початок 2026 року підрозділ уразив понад 1,8 тис. російських танків, а також тисячі броньованих машин, артилерійських систем, засобів ППО та радіоелектронної боротьби.

Вартість знищеної за допомогою дронів російської техніки оцінювали у понад $5,5 млрд.

Нагадаємо, що 16 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.

За словами глави держави, Хмара має значний досвід проведення технологічних ударних операцій, управління бойовими підрозділами та організації далекобійних ударів по території Росії.

Після завершення необхідних юридичних процедур Зеленський планує внести кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони до Верховної Ради.

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