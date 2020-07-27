У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і ганяли вулицями

У столиці двоє чоловіків викрали маршрутку Богдан, коли водій на зупинці відійшов до магазину. Далі ганялись на ній у дворі багатоповерхівки по вулиці Тульчинській.

Хлопці влаштували із двору автодром – їздили на великій швидкості, виїжджали на бордюри та під час поїздки передавали кермо один одному.

Після 10 хвилин розваг покинули автобус біля будинку та зникли.

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Затримали ймовірних викрадачів на вулиці Кирилівській. Їм тепер загрожує до двох років в’язниці або виправні роботи.

Захоплення заручників у Полтаві

У Полтаві підозрюваний у викрадення транспортного засобу Роман Скрипник взяв у заручники поліцейського.

Скрипнику вдалось спершу захопити заручником оперативника карного розшуку. Далі він обміняв його на полковника поліції і з ним зміг виїхати у Решетилівський район Полтавської області.

За даними поліції, підозрюваний уже п’ятий день переховується у місцевих лісопосадках та полях. На його пошуки відправили вертоліт.

Джерело: патрульна поліція Києва, Київ оператвний