У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і ганяли вулицями

У столиці двоє чоловіків викрали маршрутку Богдан, коли водій на зупинці відійшов до магазину. Далі ганялись на ній у дворі багатоповерхівки по вулиці Тульчинській.
Хлопці влаштували із двору автодром – їздили на великій швидкості, виїжджали на бордюри та під час поїздки передавали кермо один одному.
Після 10 хвилин розваг покинули автобус біля будинку та зникли.
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Затримали ймовірних викрадачів на вулиці Кирилівській. Їм тепер загрожує до двох років в’язниці або виправні роботи.
Захоплення заручників у Полтаві
У Полтаві підозрюваний у викрадення транспортного засобу Роман Скрипник взяв у заручники поліцейського.
Скрипнику вдалось спершу захопити заручником оперативника карного розшуку. Далі він обміняв його на полковника поліції і з ним зміг виїхати у Решетилівський район Полтавської області.
За даними поліції, підозрюваний уже п’ятий день переховується у місцевих лісопосадках та полях. На його пошуки відправили вертоліт.
Джерело: патрульна поліція Києва, Київ оператвний