В Киеве двое мужчин похитили маршрутку и гоняли по улицам

В столице двое мужчин похитили маршрутку Богдан, когда водитель на остановке отошел в магазин. Далее гонялись на нем в дворе многоэтажки по улице Тульчинской.
Ребята устроили из двора автодром — ездили на большой скорости, выезжали на бордюры и во время поездки передавали руль друг другу.
После 10 минут развлечений покинули автобус возле дома и исчезли.
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Задержали возможных похитителей на улице Кирилловской. Им теперь грозит до двух лет тюрьмы или исправительные работы.
Захват заложников в Полтаве
В Полтаве подозреваемый в похищении транспортного средства Роман Скрипник взял в заложники полицейского.
Скрипнику удалось сначала захватить заложником оперативника уголовного розыска. Далее он обменял его на полковника полиции и с ним смог выехать в Решетиловский район Полтавской области.
По данным полиции, подозреваемый уже пятый день скрывается в местных лесопосадках и полях. На его поиски отправили вертолет.
Источник: патрульная полиция Киева, Киев оперативный