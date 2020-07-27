В Киеве двое мужчин похитили маршрутку и гоняли по улицам

В столице двое мужчин похитили маршрутку Богдан, когда водитель на остановке отошел в магазин. Далее гонялись на нем в дворе многоэтажки по улице Тульчинской.

Ребята устроили из двора автодром — ездили на большой скорости, выезжали на бордюры и во время поездки передавали руль друг другу.

После 10 минут развлечений покинули автобус возле дома и исчезли.

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Задержали возможных похитителей на улице Кирилловской. Им теперь грозит до двух лет тюрьмы или исправительные работы.

Захват заложников в Полтаве

В Полтаве подозреваемый в похищении транспортного средства Роман Скрипник взял в заложники полицейского.

Скрипнику удалось сначала захватить заложником оперативника уголовного розыска. Далее он обменял его на полковника полиции и с ним смог выехать в Решетиловский район Полтавской области.

По данным полиции, подозреваемый уже пятый день скрывается в местных лесопосадках и полях. На его поиски отправили вертолет.

Источник: патрульная полиция Киева, Киев оперативный