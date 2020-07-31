Для Гааги: у містах РФ на пам’ятниках військовим знайшли прізвища загиблих на Донбасі

Кремль шість років приховує інформацію про участь армії РФ у війні на Донбасі. Більшість інформації про загибель у донецьких степах кадрових росіян ми дізнаємося постфактум, коли їм відкривають посмертні пам’ятники на могилах.

Російська служба ВВС виявила, що прізвища частини росіян, які загинули на Донбасі, з’явились на пам’ятниках у містах РФ.

До прикладу, на пам’ятнику Воїнам-розвідникам у Калінінграді, біля імен загиблих у Чечні, Південній Осетії чи Афганістані, вибито ім’я капітана С. Б. Суслова, який загинув 14 червня 2014 року. Місце його загибелі невідоме, але у цей час йшли бої за Маріуполь, припускають журналісти.

Суслов є кавалером медалі За приєднання Криму і бойової медалі За відвагу. Посмертно йому вручили орден Мужності.

Поруч з Сусловим вибиті імена капітана С.А. Федчікова, який загинув 14 липня 2014 року і старшого лейтенанта В.К. Василевського, дата смерті якого вказана – 31 серпня 2014 року. Вони були вбиті, ймовірно, в боях за луганський аеропорт. За даними ВВС, обоє служили у приватній компанії Вагнера.

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Євген Трундаев

На пам’ятнику Зарайцам, загиблим в локальних війнах і військових конфліктах у місті Зарайськ, закарбований герой Росії, старший лейтенант Євген Трундаев. Дата його загибелі – 15 жовтня 2014 року, але місце смерті не вказано. За даними ЗМІ, його ліквідували українські контррозвідники під час спецоперації.

Леонід Кітчаткін

На пам’ятнику у селищі Североонежск Архангельської області, на останній табличці написано Катастрофи, терористичні акти, інші війни. Тут є ім’я Олени Іпатової, яка загинула під час захоплення терористами театрального центру на Дубровці. Останнє прізвище у списку – старший сержант Кічаткін Леонід Юрійович 20.08.2014 Україна.

Кічаткіна вбили під Іловайськом у 2014 році. Тоді знищили колону десантників 76 дивізії ВДВ РФ. Частину бійців захопили у полон. Російські видання Псковская губерния и Новая газета потім писали репортажі з похорон Кітчаткіна, але Міноборони РФ так і не визнали, що він загинув у бою на українському Донбасі.

Війна на Донбасі

Військовий конфлікт між РФ та Україною на Донбасі триває з 2014 року. Росія не хоче брати відповідальність за перемир’я на Донбасі, незважаючи на те, що вона знає, що відповідальна і щодо неї застосовують санкції. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.

Розвідка України підтверджує, що всі збройні формування на окупованому Донбасі є частиною 1-го і 2-го армійських корпусів Збройних сил РФ.

Фото: BBC Російська служба