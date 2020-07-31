Зарплати для працівників екстреної медичної допомоги зростуть на 40% – Степанов

Водії бригад швидкої допомоги повинні отримувати зарплатню у розмірі 10-12 тис гривень.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Я спілкувався із водіями, і ми прийшли до спільного висновку, що заробітна плата, яка у них повинна бути – це 10-12 тис. гривень. У наступному 2021 році ми закладемо такі цифри, – сказав він.

Під час брифінгу міністр презентативно розповів, що зараз зарплатня водіїв становить 3800-4200 грн, тому вони домовляються про роботу на півтори ставки, отримуючи близько 5 500 грн.

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За його словами, підвищення заробітної плати дозволить їм гідно працювати в екстренній медичній допомозі і не йти з цієї роботи.

– Підняття оплати екстреної медичної допомоги на 40% має піти в першу чергу на підняття зарплат водіям. Тому що з 1 вересня ми піднімаємо зарплату нашим медичним працівникам, – розповів Степанов.

Станом на 2020 рік, місячна зарплата диспетчерів та фельдшерів швидкої становить 4400-6000 грн, а лікарів – 4400-7000 грн.

Підвищення зарплат бюджетникам

Починаючи з 1 вересня, Кабмін підвищить зарплату працівникам бюджетних організацій, піднявши ставку на 37,6%.

Відповідний проект постанови було подано 27 липня.

Це напряму пов’язано із запланованим підвищенням мінімальної зарплати з 1 вересня з 4 723 до 5 тис. грн.