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Факти / Україна

МЗС закликало українців не їздити до Білорусі

Міністерство закордонних справ України рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації в країні.

Про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу.

– Я закликаю наших співвітчизників прислухатися до рекомендацій Міністерства закордонних справ – це дозволить їм уникнути, м’яко кажучи, дуже складних ситуацій, в які вони можуть потрапити, – сказав він.

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Кулеба додав, що українцям не варто їздити в Білорусь до подальших оголошень.

Протести в Білорусі

З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з результатами президентських виборів, на яких переміг Олександр Лукашенко. За даними ЦВК Білорусі він набрав більше 80% голосів.

Факти ICTV стежать за протестами в Білорусі онлайн. Тому в нашій текстовій трансляції ви можете прочитати всі останні новини про ситуацію в країні.

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