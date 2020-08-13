МИД призвал украинцев не ездить в Беларусь

Министерство иностранных дел Украины рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации в стране.

Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга.

— Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям Министерства иностранных дел – это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть, — сказал он.

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Кулеба добавил, что украинцам не стоит ездить в Беларусь до дальнейших объявлений.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК Беларуси он набрал более 80% голосов.

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