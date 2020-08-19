Календар місцевих виборів 2020 затвердила Центральна виборча комісія.

На засіданні члени ЦВК обговорили усі ключові дати передвиборчого процесу, а також узгодили рамки можливостей кандидатів під час своїх кампаній.

Також Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, де провести місцеві вибори 2020 буде неможливо.

У неділю, 25 жовтня, відбудуться вибори депутатів та голів сільських, селищних та міських рад в 24 областях України.

Факти ICTV публікують календарний план місцевих виборів 2020.

Календар місцевих виборів 2020:

5 вересня – початок виборчого процесу місцевих виборів.

До 6 вересня – подання до ЦВК документів політичних партії про участь у місцевих виборах.

До 10 вересня – встановлення розміру грошової застави для виборчих округів усіх рівнів – сільського, селищного, районного в місті, міського, районного та обласного.

Від 15 до 24 вересня – офіційне висування усіх кандидатів на участь у місцевих виборах (депутат, сільський, селищний та міський голова).

До 2 жовтня – оприлюднення усіх відомостей про реєстрацію кандидатів.

Початок передвиборної агітації – наступного дня після офіційної реєстрації кандидата або політичної партії.

До 5 жовтня – прийом звернень про відмову від балотування політичних партій або кандидатів.

До 7 жовтня – процес затвердження тексту виборчого бюлетеня.

До 9 жовтня – утворення дільничних виборчих комісій.

До 13 жовтня – дільнична виборча комісія передає до звичайних виборчих дільниць попередній список виборців з метою подальшого виготовлення іменних запрошень на вибори.

До 15 жовтня – поквартирне розповсюдження іменних запрошень на вибори.

До 19 жовтня – процес уточнення попереднього списку виборців на дільницях, зокрема перевірка кількості виборців, які не можуть самостійно пересуватися.

До 22 жовтня – передавання уточненого списку виборців дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці.

Від 23 жовтня до 20.00 25 жовтня – заборона соціологічної діяльності, спрямованої на оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаної з виборами.

О 24.00 23 жовтня – офіційне припинення передвиборної агітації.

24 жовтня – “день тиші”.

До 20.00 23 жовтня – можливість оформити документ для права голосування за місцем перебування.

Від 8.00 до 20.00 25 жовтня 2020 року – проведення голосування.

До 3 та 6 листопада включно – встановлення та оголошення підсумків голосування.

Як змінити адресу голосування

В Україні дозволили змінювати адресу голосування на виборах 2020 в Україні. Офіційну постанову ухвалила ЦВК 1 липня цього року.

Відповідно на місцевих виборах в Україні зможуть проголосувати ті громадяни, які не мають прописки у паспорті.

Щоб змінити своє місце голосування, потрібно звернутись до Державного реєстру виборців та написати заяву. Такі звернення прийматимуться у міжвиборчий період та у перші п’ять днів самого виборчого процесу.