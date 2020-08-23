Президент України Володимир Зеленський разом із відомими українцями привітав громадян з Днем прапора України.

На відео він поділився, чому варто пишатися українським прапором та нагадав про важливі досягнення, які було здійснено під синьо-жовтими кольорами.

– Усі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це – синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі.

Зеленський закликав усіх українців на День прапора України пов’язати на руку синьо-жовту стрічку або вивісити прапор з вікна свого дому.

До користувачів соцмереж президент звернувся із проханням розповісти власну історію про прапор України.

Володимир Зеленський також зауважив, яку неоціненну роль мав прапор України під час звільнення українських міст на Донбасі.

– Наш прапор символізує мирне блакитне небо і золоту родючу землю. І сьогодні ми робимо все, щоб рідна земля була всіяна не снарядів і мінами, а волошками і мальвами. Щоб український прапор майорів і на Донбасі, і в Криму. Щоб під цим прапором наша Україна жила і процвітала ще не одну тисячу років..

Історія Дня прапора України

Указ про встановлення Дня прапора України у 1994 році підписав президент Леонід Кучма.

Фактів ICTV розповіли про історію та значення прапора України, а також звідки походить синьо-жовте забарвлення прапора.

За наругу над державним прапором України вандалам може загрожувати як адміністративний штраф, так і тюремне ув’язнення.