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Факти / Україна / Суспільство

Не всі члени ЄС хочуть бачити Україну у союзі – Зеленський

Не всі держави у Європейському союзі на 100% впевнені в Україні.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Euronews.

Зеленський говорить, що загалом Євросоюз хоче партнерства з Україною.

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– Я думаю, що Євросоюз дійсно хоче партнерства з Україною, дійсно хоче, щоб Україна була в ЄС. Але не всі держави-члени ЄС хочуть цього, це правда.

По-друге, Європа насторожено ставиться до Росії, тому що вона демонструє своє небажання бачити Україну про-європейською, – сказав президент.

Для українців важлива чітка позиція Європи щодо України, пояснив президент.

Зеленський готовий говорити з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з російським колегою Володимиром Путіним.

Переговори повинні бути проведені, якщо вони можуть наблизити припинення війни на Донбасі.

Джерело: Еuronews

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