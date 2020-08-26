Не всі держави у Європейському союзі на 100% впевнені в Україні.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Euronews.

Зеленський говорить, що загалом Євросоюз хоче партнерства з Україною.

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– Я думаю, що Євросоюз дійсно хоче партнерства з Україною, дійсно хоче, щоб Україна була в ЄС. Але не всі держави-члени ЄС хочуть цього, це правда.

По-друге, Європа насторожено ставиться до Росії, тому що вона демонструє своє небажання бачити Україну про-європейською, – сказав президент.