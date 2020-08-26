24 серпня Україна відзначала День незалежності. Під час другого святкування за президентства Володимира Зеленського обмежилися маршем та концертом до свята.

Звичайно, не обійшлося й без валу критики на адресу шоу, влаштованого керівництвом держави.

Хтось звинувачував владу у тому, що вона не проводить паради, хтось залишився у захваті від концерту, а хтось не може не облаяти його.

Вкотре ми замість святкування одного з найбільших досягнень України вирішили шукати “правильних і не правильних”.

Факти ICTV розповідають, як відсвяткували День незалежності і як відреагували українці на різноманітні заходи.

Святкування Дня незалежності

Цього року День незалежності Україні довелося святкувати в умовах карантину, який став наслідком пандемії Covid-19.

Офіційні заходи до свята перенесли з Майдану незалежності на Софіївську площу. Почалося все о дев’ятій ранку, коли колона на чолі з главою держави та його дружиною рушила повз стіну пам’яті.

Разом з ними у колоні рухалися родичі та близькі тих героїв, які загинули на Донбасі, захищаючи Україну. Після вшанування пам’яті загиблих колона рушила до Софійської площі.

Вже там розпочалася урочиста промова Зеленського до Дня незалежності. Президент вкотре згадав про режим припинення вогню на Донбасі, якого нині вдається більш-менш дотримуватися.

– Сьогодні, у 29-й день перемир’я, у 29-ту річницю незалежності України ми всі просимо Бога лише про одне – нехай дні тиші стануть місяцями. Місяці – роками. Роки – століттями, а потім тисячоліттями. Миру, злагоди та процвітання української землі, – сказав глава держави під час промови.

Багато уваги Зеленський приділив боротьбі з коронавірусом, стану справ в країні. А після цього розпочалося вручення державних нагород, відзнак і звань.

Згодом на Софіївській площі відбувся невеличкий концерт під назвою Пісенна історія сучасної України, на якому українські артисти виконували різноманітні пісні.

Водночас, у парку Тараса Шевченка зібралися тисячі людей – екс-військові та добровольці, які захищали нашу країну. Всі вони прийшли на Марш захисників, організований Рухом ветеранів України.

Вони пройшли вулицями Києва, таким чином продовжуючи традицію, яку започаткували у 2019 році.

Звичайно, не обійшлося без вже таких звичних для України “зрад” і “перемог”. Однак тут хочеться сказати, що на такі свята, як День незалежності країна повинна об’єднуватися не дивлячись на те, у що кожен з нас вірить і чого прагне.

Однак ми знову бачимо, що багато людей знаходяться у своїй зоні комфорту. Навіть такого свята, як День незалежності не достатньо, щоб об’єднати людей.

– Ви не повірите, але справжня політика – це здатність об’єднати культури, відбиті на фото. У день, коли дуже багато лають “зелених”, я вирішив їм допомогти. Оцінкою і порадою. Проблема Зеленського не в тому, що він “відокремився на Софіївській тоді, як весь народ зібрався на Хрещатику і Майдані”. Проблема не в тому, що йому особисто ближче сцена, ніж театр бойових дій, не в тому, що він вважає за краще артистів, а не військових. Проблема в тому, що втратили темп, – пише політичний оглядач Олексій Арестович.

Зокрема, фігури президента в Україні не достатньо для цієї цілі. Йдеться не лише про Зеленського, а й будь-якого політика, насправді. Візьмемо Францію, яку можна назвати справжньою європейською країною.

У 2017 році Марін Ле Пен змагалася за посаду президента країни, відкрито засуджуючи Захід та не приховуючи свою прихильність до Росії. Так, Еммануель Макрон переміг, але його опонент змогла набрати близько 33% голосів.

Частково проблема в Україні в тому, що нас об’єднував не хтось, а щось. Проєвропейський курс, протистояння Росії тощо.

Три табори

Насправді, різні думки щодо політики – основа будь-якої демократичної держави. Завжди знайдуться ті, хто виступатиме проти тієї чи іншої думки, навіть якщо її підтримує переважна більшість.

Згадати той же референдум на підтримку Акту проголошення незалежності України. Тоді близько 90% громадян висловилися за незалежність країни.

– Це свідчить про те, що Україна насамперед – демократична держава. Тому що дуалізм або різноплановість думок, можлива виключно в демократичній державі. Я не показуватиму пальцем на ті держави, в яких є єдина правильна думка, – вважає політолог Євген Магда.

Та різність поглядів не має бути проблемою. Але насторожує те, що на цій базі “лідери думок” нацьковують людей один на одного.

Голосував не за того політика чи партію на виборах – зрадник країни, не згоден з тією чи іншою думкою – агент іноземної держави, відстоюєш свою думку – тобі не з нами. І приклади можна наводити дуже довго.

Такою ситуацією добре навчилися користуватися і за першої нагоди “мочити” всіх незгодних, адже думка є “або моя, або неправильна”. Інколи вдаються і до перекручення інформації.

Зеленський у своїй промові до Дня незалежності попросив “не плутатися під ногами” тих, у кого була можливість розбудувати Україну. Зрозуміло, що йдеться про керівників держави, але дехто вирішив перекрутити цю заяву.

– Серце сповнюється радістю, коли бачиш, як десятки й десятки тисяч людей, яких Зеленський сьогодні попросив не плутатися у нього під ногами, пішли не на офіційне шапіто, а на велелюдний марш справжніх захисників Вітчизни, – написав п’ятий президент Петро Порошенко.

Серце сповнюється радістю, коли бачиш, як десятки й десятки тисяч людей, яких Зеленський сьогодні попросив не плутатися… Опубликовано Петро Порошенко Понедельник, 24 августа 2020 г.

Але не зрозуміло, чому для Порошенка “не плутатися під ногами” Зеленського мають саме ветерани війни на Донбасі, до яких він неодноразово виражав свою повагу.

Протистояння влади та опозиції – нормальна ситуація для будь-якої країни, але подібне переходить будь-які межі. І якщо протягом незалежності України зазвичай було дві сили, то нині складається враження, що їх стало три.

На тлі війни з Росією виокремилася проросійська сила, яка здобула значну підтримку. Варто лише подивитися на нинішній склад парламенту.

І перипетії за те, хто більший “патріот” лише підживлюють її. Залишаючись осторонь ця сила здобуватиме все більше голосів, критикуючи і владу, і частину опозиції.

Якщо цій силі вдасться здобути перевагу, то вже буде не важливо, хто був правий чи ні раніше.

Така різна реакція

Ще до завершення святкування Україна побачила, як розділилися думки щодо офіційних подій до Дня незалежності. Особливої критики піддали концерт на Софіївській площі.

По-перше, багатьох обурила підбірка виконавців. Адже серед них були дует Время и Стекло, який неодноразово виступав в РФ після анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі, Олег Винник, який набув дурної слави через участь у російському флешмобі Всем Мир тощо.

По-друге, далеко не всі оцінили репертуар, який обрали до Дня незалежності. Багато пісень виконували російською мовою, що неприємно вразило деяких українців.

– Спеціально порахував мову виконання пісень під час виступу Зеленського до Дня незалежності. Правда незрозуміло якої країни. Так ось: 63% – українською, 30% – російською, 7% – англійською та кримськотатарською, – написав у Facebook член правління Національного українського молодіжного об’єднання Олег Слабоспицький.

Спецом порахував мову виконання пісень під час виступу ЗЕ до Дня Незалежності. Правда незрозуміло якої країни. Так… Опубликовано Олегом Слабоспицьким Понедельник, 24 августа 2020 г.

Ще одною частиною “зради” стало використання пісень українських виконавців без їхньої згоди. Зокрема, на це звернули увагу гурти Бумбокс та Океан Ельзи, а також Олександр Положинський, який нещодавно вийшов зі складу гурту Тартак.

Тут варто зауважити, що публічне виконання музичних творів під час офіційних церемоній допускається без згоди автора, однак з вказанням його імені та джерел запозичення.

Так, артисти правильно зробили, що звернули на це увагу, адже під час концерту не вказували авторів пісень. Однак вже юристам варто давати оцінку щодо того, чи можна вважати його офіційною церемонією та чи справді є проблеми з авторським правом під час використання відповідних композицій.

Не сподобалася багатьом і відсутність параду. Але на заміну йому прийшов Марш захисників, який багатому кому припав до душі.

– Марш це сильна річ, яка допомагає як тим, хто марширує, так і глядачам. До нас підійшла мати померлого сина на фронті і подякувала – це дуже сильно. А те, що влаштував Зеленський не можу навіть коментувати, – розповів Фактам ICTV киянин Георгій.

Звичайно, відсутність параду можна аргументувати і пандемією коронавірусу, але його не було і минулого року.

Про це у своїй промові згадав і Зеленський. Він розповів, де має бути військова техніка у ці часи.

– Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка – сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. В країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію, – заявив глава держави.

Та для декого й саме святкування було незрозумілим, адже карантин в країні ніхто не скасовував. Так, він адаптивний, але Київ у жовтій зоні і зайвої обережності не завадило б.

– Як на мене, саме цього року, варто було відсвяткувати вдома з келихом вина, і закликати всіх зробити так само. Або якщо хочеться зібратися, то десь в альтанці на шашлику, з антисептиками й усіма засобами індивідуального захисту, а не натовпом в тисячу людей на міській площі, – розповідає житель столиці Олександр.

Є й ті, хто не розуміють обурення через виконання пісень російською мовою на День незалежності.

Адже все, що виконували українські артисти – створено в нашій державі. Про це також потрібно пам’ятати.

– Агов, люди, чого обурюєтесь? Це наша дійсність! Це те, що ми напродукували за 29 років. Воно ж подобається нашому незалежному, працьовитому, чесному й мудрому народові! Воно лідирує в топах YouTube і телеканалів, – висловлює думку випусковий редактор Zaxid.net Володимир Пиріг.



Бачу в стрічці обурення тим, що на організованих владою урочистостях до Дня Незалежності звучала російськомовна попса,… Опубликовано Володимиром Пирігом Понедельник, 24 августа 2020 г.

І в цій гонитві за “правдою” ми, здається, забули значення свята.

Політично поділені

Шостий президент вже неодноразово говорив про те, що Україна має бути єдиною. Стосується це не лише територіальної цілісності, яка є важливою складовою будь-якої держави, але й людей.

Ми так давно звикли ділити один одного, що вже й не пригадати, коли ми не згадували якісь особистості під час палких дискусій.

Але такі речі на руку лише політикам, а не громадянам країни.

Ніхто не забороняє українцям святкувати День незалежності так, як їм заманеться. Хочеться піти на Софіївську площу і послухати промову президента та залишитися на концерт – ваше право.

Хочеться брати участь в інших заходах, таких як Марш захисників – цього також ніхто не в праві заборонити.

– Я не знаю, як у кого, а у мене досі стискає горло при словах День незалежності. Я пам’ятаю, як мене переповнила гордість, коли вперше жовто-блакитний прапор піднявся над мерією мого рідного Києва, я пам’ятаю той захват, якій охопив мене, коли Верховна Рада – після довгих суперечок – ухвалила Акт, яким було проголошено незалежність України. День незалежності – чудове свято. На жаль 2020-й змусив зустріти його вдома, але це не зменшує урочистості цього дня. Я просто слухав українські пісні – і сучасні, і ті, що співали вояки УПА. З надією на те, що тридцяті свої роковини моя Україна зустріне під мирним небом, – сказав житель столиці Юрій.

Ми звикли виривати з контексту, надавати значення не тим подіям, звинувачувати не тих людей. Наприклад, нині часто під час критики концерту до Дня незалежності лунає ім’я шостого президента.

Та важко повірити, що глава держави так ретельно займався плануванням офіційних заходів до Дня незалежності, що особисто обирав пісні, які звучали під час концерту.

До речі, план заходів з підготовки та відзначення 29-ї річниці незалежності України розробило Міністерство культури та інформаційної політики.

Критикували за святкування Дня незалежності не лише Зеленського. Наприклад, п’ятого президента Петра Порошенка – за проведення параду під час подій 2014 року.

День незалежності – не свято для політиків та політичних лозунгів. Це – свято для кожного українця, який знає ціну, яку ми заплатили і платимо досі за свою незалежність.

Але ми перетворюємо його на з’ясування стосунків, пошуку крайніх, замість того, щоб насолоджуватися моментом.

В такі дні політичні вподобання мають відходити не на другий і не на третій план, а настільки далеко, щоб про них і не згадували. Ми також повинні перестати ділити один одного – на східних і західних, на столичних і ні, на “справжніх” і “несправжніх” патріотів.

Здавалося, що ми пройшли цей етап, але події останніх місяців показують, що ні. І цим можуть чудово скористатися ті, кому власна вигода дорожча майбутнього України.

І тоді непереливки буде кожному українцю.

Владислав Бомбела