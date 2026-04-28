28 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб — до 2 серпня 2026 року.

Продовження воєнного стану в Україні

За відповідний законопроєкт (№15197) про затвердження указу президента Про продовження строку дії воєнного стану в Україні у цілому проголосували 315 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради.

Документ продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 4 травня 2026 року на 90 діб, тобто до 2 серпня.

Варто зазначити, що воєнний стан – це спеціальний правовий режим, введений після початку повномасштабної війни в Україні.

Цей режим передбачає розширення повноважень органів державної влади, військового командування, місцевих адміністрацій і органів самоврядування, що потрібно для ефективного реагування на загрози та відсічі збройної агресії.

Продовження мобілізації в Україні

Сьогодні Верховна Рада також проголосувала за законопроєкт №15198, продовживши тим самим загальну мобілізацію в Україні на 90 днів – до 2 серпня.

За відповідне рішення проголосували 304 нардепи.

Нагадаємо, що вчора, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану (№15197 та №15198).

