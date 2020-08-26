Які документи потрібні в школу, і як проходить зарахування до першого класу – у матеріалі Фактів ICTV.

Які документи потрібно подати для зарахування

Щоби дитину прийняли до школи, потрібні такі документи:

паспорт громадянина України одного з батьків або законних представників (або інший документ, що засвідчує особу);

заяву про прийом, написану одним із батьків або офіційних представників;

свідоцтво про народження дитини;

медичну довідку за формою 086-1/0;

документ, що підтверджує фактичне місце проживання дитини.

Усі документи необхідно надати у двох примірниках – оригінал і копію.

Щоби підтвердити місце проживання дитини, необхідно надати один із таких документів:

довідка про місце проживання дитини або його батьків/законних представників;

довідка переселенця (для людей, які виїхали із зони АТО/ООС);

документ, що підтверджує право власності на нерухомість;

договір найму житла;

довідка про проходження служби у військовій частині;

рішення суду про надання особі права на вселення в житлове приміщення.

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Порядок зарахування до загальноосвітніх навчальних закладів

Кожній дитині, відповідно до закону України, надається гарантовано місце в школі. Батьки також мають право обрати школу для своєї дитини. Однак, пріоритетне право на зарахування до першого класу залишається за:

дітьми, які проживають за адресою, що закріплена за цією школою (цю інформацію можна дізнатися на сайті школи або на сайті управління освіти);

братами й сестрами дитини, які вже навчаються в школі;

дітьми працівників школи;

дітьми, які відвідували дошкільний підрозділ цієї школи.

З 2018 року скасовані тестування та співбесіди для зарахування в загальноосвітні школи. Головний критерій відбору – місце проживання. Однак, ліцеї, профільні та приватні школи зберегли право відбирати майбутніх першокласників на конкурсній основі.

Якщо після проведення вступної кампанії залишаться вільні місця, вони розподіляються між усіма бажаючими за результатами жеребкування. Такий процес відбору схожий на лотерею. У прозору скриньку або барабан опускають картки з іменами дітей, а батьки або члени відбіркової комісії тягнуть жереб.

Зазначимо, що присутність дитини під час подання документів або жеребкування необов’язкова. Досить, щоби був присутній один із батьків або законний представник.

Терміни поданная документів

У 2020 році немає точних строків надання документів для зарахування в школу. Відповідно до законодавчої норми терміни встановлюють органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. Міністерство освіти України опублікувало листа, відповідно до якого навчальні заклади мають право приймати документи онлайн або переносити терміни прийому в разі несприятливої ​​епідеміологічної ситуації.

Точну дату подання документів краще уточнити у вашому навчальному закладі.

Після здобуття базової середньої освіти перед учнями й батьками постає непростий вибір – куди піти навчатися після дев’ятого класу. Які професії зараз затребувані, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.