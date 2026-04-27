Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що поглиблену інтеграцію України до Європейського Союзу важливою передумовою для припинення війни.

Про це повідомляє Die Welt.

Мерц за вступ України до ЄС

За словами канцлера, без інтеграції України в ЄС мир з Росією буде складним.

— Сподіваємося, що зрештою укладуть мирний договір із Росією. Тоді, можливо, частина території України більше не буде українською, — сказав Мерц під час дискусії зі студентами в Марсберзі в регіоні Зауерланд.

ЄС має ініціювати для України кроки, які будуть надійними, незворотними та зрештою призведуть до повноцінного членства в Європейському Союзі, наголосив Мерц.

Нещодавно на саміті ЄС на Кіпрі канцлер Німеччини запропонував, щоб представники України спочатку могли брати участь у засіданнях Європейської Ради, Європейського парламенту або Єврокомісії без права голосу.

Вчора Зеленський у Києві зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду. Обидва президенти приділили увагу питанням безпеки, транскордонної співпраці двох країн, захисту й розвитку інфраструктури, енергетики та окремо дуже предметно говорили щодо нашого спільного руху у Євросоюз.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що досягнуто домовленості про розблокування переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС у 2026 році.

