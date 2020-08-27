Міхеіл Саакашвілі повертається у грузинську політику.

Про це глава Виконавчого комітету Нацради реформ при президенті України, екс-президент Грузії (2004-2013) заявив у своєму зверненні, яке опубліковано в Facebook.

– За ці сім років не було жодного дня, щоб я не цікавився справами Грузії. Я знаю, що моя робота як президента не була марною, і багато з того, що ми зробили, збережено і сьогодні працює. Але коли я чую про події в Грузії, то точно знаю, що ми можемо жити набагато краще, і кожен грузин може бути значно багатшим. І разом у нас це вийде. Я повертаюся!, – заявив Саакашвілі.

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Крім того, політик зазначив, що Україна для нього другий дім.

Також він вибачився перед грузинським народом за помилки, які він зробив.

– Зараз, з висоти цих років, знаю, як краще служити своїй країні. Як уникнути помилок, а помилки, звичайно ж, були. Були і тяжкі помилки. Але Бог свідок, я хотів найліпшого для свого народу, – додав Саакашвілі.

Потім він написав, що активно включився в грузинську виборчу кампанію.

Однак він зазначив, що продовжує виконувати обов’язки глави виконавчого комітету Національної ради реформ.

6 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

У відповідь на це Грузія навіть відкликала свого посла з України для консультацій.