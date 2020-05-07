Міхеіл Саакашвілі - біографія політика

Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Міхеіл Саакашвілі – відомий високопоставлений чиновник у всьому світі, колишній президент Грузії, лідер “революції троянд”.

Біографія

Народився 21 грудня 1967-го в Тбілісі в сім’ї грузинської інтелігенції.

Закінчив факультет міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин. Згодом отримав ступінь магістра права у Колумбійському університеті.

Далі працював в Норвезькому інституті прав людини в Осло, в нью-йоркській юридичній фірмі Patterson, компаніях Belknap, Webb & Tyler.

У 1995 році обраний депутатом від партії Союз громадян Грузії. У серпні 1998 року очолив цю партію.

З січня 2000 року назначений представником Грузії в ПАРЄ. У жовтні того ж року призначений міністром юстиції Грузії.

На виборах 4 січня 2004 року обраний президентом Грузії. За Саакашвілі віддали голоси 96,27% виборців.

На позачергових виборах 1 січня 2008 року повторно став главою держави.

13 лютого 2015 року президент України Петро Порошенко призначив Саакашвілі своїм позаштатним радником.

30 травня 2015 року Порошенко призначив Саакашвілі главою Одеської обласної державної адміністрації.

Через рік Саакашвілі подав у відставку з посади керівника Одеської ОДА, а Порошенко звільнив його з посади свого радника.

Однак у 2019 року Саакашвілі знову повернувся в Україну.

На позачергових парламентських виборах 2019 року очолив виборчий список партії Рух нових сил. Однак партія не подолала прохідний бар’єр в 5%.

7 травня 2020 року призначений головою Виконавчого комітету реформ.

Міхеіл Саакашвілі одружений на голландці Сандрі Рулофс. Подружжя виховує двох синів.

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Декларація

Згідно з декларацією за 2018 рік, Саакашвілі має житлові будинки в Грузії та Нідерландах, а також по одній квартирі у цих країнах.

З готівкових коштів має $28 тис. Водночас дружина задекларувала $32 тис. і ще $45 тис. – син.