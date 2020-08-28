Ціни на покупки до нового навчального року у школі змушують хапатися за голову багатьох батьків. Воно й не дивно, адже щоб придбати одяг, взуття, канцелярське приладдя та рюкзак доведеться у середньому витратити 3,5 тис. грн. А якщо дітей двоє, то бюджет автоматично зростає до 7 тис. грн.

Для багатьох українських сімей такі суми непідйомні. Факти ICTV розбиралися, як зібрати дитину до школи, якщо немає грошей.

Варіант №1: Економити

Цей спосіб підходить тим, у кого є певна сума в сімейному бюджеті, але її недостатньо, щоб купити все необхідне. Замість 3, 5 тис. грн. можна витратити приблизно на 30% менше, скориставшись деякими лайфхаками:

Напишіть список необхідних речей та їх кількість. Це допоможе уникнути непотрібних емоцыйних покупок. Якщо ви збираєте до школи не першокласника, перевірте, можливо, щось із вашого списку залишилося ще з минулого року. Бажано робити покупки завчасно, а не за один раз. Так сума буде не такою приголомшливою і не так вдарить по сімейному бюджету. Не купуйте все і одразу. Зошити, ручки, фломастери, калькулятор – можна докупити упродовж навчального року. Після 1 вересня зазвичай багато з речей розпродаються зі знижкою. Об’єднайтесь з іншими батьками і разом купіть необхідні речі у одному місці. Гуртовим покупцям часто роблять знижки. Старайтесь не залучати дитину до процесу збору до школи. З нею ви обов’язково купите щось не зі списку. Якщо вам треба зібрати дитину до школи, а грошей немає, ходіть на ринки і торгуйтесь. У магазинах ціни фіксовані, а з продавцями на ринках можна домовитися. Інколи онлайн-шопінг вигідніший, ніж у офлайнових точках продажу. Крім того, більшість онлайн-магазинів безкоштовно доставляють замовлення.

Як варіант канцелярське приладдя можна купити у одному з магазинів мережі доступних товарів для дому. Для шопінгу вистачить 200 грн., щоб придбати найнеобхідніше (ціни орієнтовні та можуть змінюватися залежно від акцій магазину):

пенал – 25 грн;

4 ручки – 32 грн;

2 олівці – 4 грн;

гумка – 3 грн;

лінійка – 5 грн;

набір кольорових олівців – 20 грн;

зошити 12 арк. 20 шт. – 20 грн;

обкладинки – 8 грн;

альбом для малювання – 10 грн;

фарби – 20 грн;

набір пензликів – 15 грн;

картон – 13 грн;

пластилін – 20 грн;

щоденник – 15 грн.

Читайте: Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії

Варіант №2: Позичити

Якщо ж потрібно більше, ніж канцелярське приладдя можна позичити гроші у знайомих або взяти кредит. У банку сума кредиту може скласти до 500 тис. грн. і погасити його можна хоч достроково, хоч через декілька років – залежить від умов.

Більшість пропозицій кредитування передбачають сплату відсотків, але якщо підібрати варіант під 0% чи 0,01%, то переплата виходить не надто великою.

Початок навчального року у школах

У МОН розповіли, як буде проходити навчання в школах з 1 вересня 2020 року.

У регіонах, де буде фіксуватися поліпшення епідситуації, діти підуть до шкіл і сядуть за парти.

В областях з великим добовим приростом введть заборону на відвідування навчальних закладів.