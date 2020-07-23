Навчання з 1 вересня відбуватиметься у школах: умови та правила

Міністерство освіти та науки визначило, як навчатимуться діти з 1 вересня.

Заступниця очільника МОН Любомира Мандзій повідомила, що учні зможуть піти до школи, якщо регіон не потрапив до червоної зони за новими правилами адаптивного карантину.

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– Якщо ваша територія потрапить в зелений, жовтий чи помаранчевий рівень — ви можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти. Тільки на червоному рівні є заборона відвідувати заклади освіти, — зазначила Мандзій.

Окрім того, вона повідомила, що рівень епідеміологічної ситуації встановлюватиметься лише на певний проміжок часу. Також окремі території області можуть мати інший рівень, у разі збільшення кількості захворювання.

Рішення щодо зон ухвалюватиме Держкомісія техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Адаптивний карантин

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що адаптивний карантин в Україні з 1 серпня діятиме за новими правилами. Карантинні обмеження посилюватимуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п’ять днів поспіль.

Також виділять чотири зони поширення коронавірусної інфекції. Кожну область будуть розподіляти за районами та містами обласного значення, де встановлюватимуть рівень захворюваності та приналежність до відповідної зони: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

Джерело: Україна 24