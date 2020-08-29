Росія витискає Україну зі стратегічно важливих галузей – народний депутат

Народний депутат України, секретар тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів Андрій Ніколаєнко заявив, що Росія витискає Україну зі стратегічно важливих галузей, зокрема з суднобудування. Таку думку він висловив у Миколаєві на виїзному засіданні спецкомісії ВР.

– Росія витискає українську промисловість, зокрема і суднобудування з багатьох міжнародних виробничих ланцюжків, намагаючись зайняти наше місце. Росія витискає Україну як країну, витискає з регіону Чорного моря. Ми повинні чинити опір. Вони працюють хитро, вивертко, часто використовуючи громадян України. Тут завдання для депутатів, для Служби безпеки, для Ради національної безпеки та оборони захищати національні інтереси, – сказав Ніколаєнко.

Він додав, що спецкомісія ВР звернулася з відповідним запитом до СБУ. Відповідаючи на питання журналістів, Ніколаєнко пояснив, що комісія розглядала кілька кейсів, зокрема і завод Океан.

– Я радий, що суд зняв арешт з заводу, і він зміг заробити. Ми побачили корпуси нових мостових перекриттів і суден, які планують добудувати. Я б хотів бачити більше – десятки суден на різних стадіях будівництва. Українці зараз працюють в Україні, випускають продукцію, завод не простоює поки хтось з кимось розбирається в судах. Це найголовніше, – підкреслив народний депутат.

Раніше на засіданні спецкомісії ВР з питань захисту прав інвесторів Ніколаєнко вже заявляв про російський слід у рейдерській атаці на завод Океан і зазначив, що це питання національної безпеки і оборони України. А власник заводу Василь Капацина неодноразово звертав увагу на те, що через підставних осіб і прокурорів завод намагається захопити його колишній акціонер – російський олігарх Ігор Юсуфов.

У липні цього року Печерський райсуд Києва зняв арешт з цілісного майнового комплексу заводу Океан. Арешт був накладений у січні з ініціативи Генпрокуратури. За інформацією власника заводу Капацини, арешт призвів до втрати низки міжнародних замовлень і негативно позначився на репутації заводу та України загалом.

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Капацина став власником заводу в результаті відкритого аукціону у грудні 2018 року. Аукціону передувало банкрутство заводу в 2015 році. Після зміни власника Океан почав відновлювати виробництво. На замовлення нідерландської судноплавної компанії Eurobulk завод побудував і відправив замовнику дві баржі, виконав кілька контрактів з виготовлення несучих металоконструкцій для моста на Володимирській гірці та Шулявського шляхопроводу в Києві.

На прохання президента України Володимира Зеленського на заводі за короткі терміни виготовили металоконструкції для мосту через річку Сіверський Донець у станиці Луганській. Крім того, завод відремонтував буксири Очаків, Ізмаїлець і Зюйд, суховантаж ALICE, а також земснаряд Ріон.

До слова, компанія Georgian Industrial Group має намір інвестувати в українську транспортну інфраструктуру, енергетику та високі технології. Про це заявив засновник холдингу Давид Бежуашвілі.