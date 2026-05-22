Київ — це місто з розгалуженою транспортною мережею, яка охоплює метро, трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі. Щодня мільйони киян і гостей столиці послуговуються громадським транспортом, адже він є основним способом пересування містом. Вартість проїзду залежить від обраного виду транспорту та способу оплати.

Вартість проїзду у громадському транспорті у Києві

Щоб скористатися міським транспортом у Києві, можна придбати разовий квиток із надрукованим QR-кодом, який необхідно відсканувати у валідаторі під час поїздки. Також доступна транспортна картка Києва, яку можуть придбати жителі міста для зручної та вигідної оплати проїзду.

Вартість проїду у Києві:

Проїзд у міському транспорті, що працює у звичайному режимі (автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер), коштує 8 грн за одну поїздку.

Якщо ж обрати міську електричку – ціна становить 14,99 грн за квиток.

У метро діє такий самий тариф, як і на наземний транспорт – 8 грн за одну поїздку.

Як заощадити на вартості проїзду у Києві

Зекономити на пересуванні комунальним транспортом у Києві можна завдяки поповненню транспортної картки. Що більше поїздок купує пасажир, то дешевше обходиться кожна з них.

Наприклад, придбавши 10 поїздок, можна витратити на 3 грн менше, а під час оплати 50 поїздок заощадити вже 75 грн. Отже, вартість проїзду у метро Києва стане меншою. Якщо придбати 50 поїздок, то вартість однієї становитиме 6,50 грн.

Де купити квитки або поповнити транспортні картки

У Києві діє понад 2 000 пунктів продажу та поповнення транспортних карток і QR-квитків.

Серед них:

243 термінали самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метро. Тут можна придбати або поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.

Близько 1 800 терміналів EasyPay, які дають можливість поповнювати картку.

Приблизно 322 Т-кіоски, де можна купити транспортну карту.

Каси на трьох станціях метро, де теж можна поповнити або придбати картку.

З 2021 року оплату проїзду стало ще зручніше здійснювати через мобільний застосунок Київ Цифровий.

Тут можна:

поповнити транспортну карту з банківської картки в будь-який момент;

купити QR-квиток для себе чи іншої людини;

поділитися квитком через месенджер або електронну пошту, натиснувши одну кнопку.

QR-квиток у транспорті зчитується просто з екрана смартфона, тож не потрібно носити із собою паперові талони.

Скільки коштують транспортні картки

З 1 липня 2025 року зросла ціна на пластикові карти для оплати проїзду у міському транспорті. Стандартна синя карта коштує 96 грн, а учнівська персоніфікована – 120 грн.

Різниця у ціні пояснюється способом виготовлення: сині карти друкують масово, тоді як учнівські – створюють індивідуально, з урахуванням персональних даних, що впливає на собівартість.

Всі раніше придбані карти залишаються чинними: їх можна поповнювати та використовувати надалі. Тарифи на поїздки при цьому не змінюються – коригування стосуються лише нових пластикових карт.

Придбати чи поповнити карту можна у касах та терміналах метрополітену, а також у Т-крамницях. Вона підходить для оплати проїзду у всьому комунальному транспорті міста: автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, фунікулері та міській електричці.

Окрім пластикових, пасажирам доступні й цифрові транспортні карти, які зберігаються у смартфоні та надають ті ж знижки на проїзні та пакети поїздок, що й фізичні.

Чи планують підвищувати вартість проїзду у Києві у 2026 році

З 15 липня у Києві очікується суттєве підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті — ціна разової поїздки зросте майже у чотири рази та становитиме 30 грн. Нині поїздка в метро, автобусі, тролейбусі чи трамваї коштує 8 грн.

У міській владі зазначають, що для пасажирів, які користуються транспортом на постійній основі, передбачена система знижок. Вартість поїздки може зменшуватися залежно від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, при оформленні місячних проїзних середня ціна однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні, уточнюють у КМДА.

Окремі пільги збережуться для студентів та учнів. Студенти сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного, тоді як школярі під час навчального року зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно. У літній період для учнів діятиме знижка 75%.

Джерело : КМДА

