Рішення про перехід шкіл до змішаної форми навчання ухвалюватиметься безпосередньо керівництвом установи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він нагадав, що змішане навчання – це, коли процес проводиться в школі і дистанційно.

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Згідно з рекомендаціями МОЗ, навчання в школі припиниться, і воно перейде на дистанційне лише, коли регіон знаходитиметься в червоній зоні.

– Якщо школа з точки зору освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи на червоному рівні, наприклад, на помаранчевому рівні зробити такий процес навчання змішаної форми – і дистанційне і безпосередньо стаціонарне в школі — це вже питання, яке вирішується на рівні школи, – сказав він.

ПЛР-тестування вчителів

Напередодні навчального року вчителів не тестуватимуть на Covid-19. За словами Степанова, в цьому немає ніякої необхідності.

Тестування можливо тільки в разі появи симптомів коронавірусної хвороби.