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Факти / Україна

Степанов розповів про перехід шкіл на змішане навчання

Рішення про перехід шкіл до змішаної форми навчання ухвалюватиметься безпосередньо керівництвом установи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він нагадав, що змішане навчання – це, коли процес проводиться в школі і дистанційно.

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Згідно з рекомендаціями МОЗ, навчання в школі припиниться, і воно перейде на дистанційне лише, коли регіон знаходитиметься в червоній зоні.

– Якщо школа з точки зору освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи на червоному рівні, наприклад, на помаранчевому рівні зробити такий процес навчання змішаної форми – і дистанційне і безпосередньо стаціонарне в школі — це вже питання, яке вирішується на рівні школи, – сказав він.

ПЛР-тестування вчителів

Напередодні навчального року вчителів не тестуватимуть на Covid-19. За словами Степанова, в цьому немає ніякої необхідності.

Тестування можливо тільки в разі появи симптомів коронавірусної хвороби.

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