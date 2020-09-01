Дитина захворіла на Covid-19: як оформити лікарняний та дозвіл на навчання онлайн

Вересень, 01, 2020 в 15:54

1 вересня українські школярі пішли до школи, проте ситуація з коронавірусом у країні залишається напруженою – 2 088 випадків за добу.

Факти ICTV підготували матеріал про те, як уберегти дитину від коронавірусу і що робити, якщо вона захворіла на Covid-19.

Захист дитини: імунітет та вакцина

Як підвищити імунітет дитини в осінній період і чи варто її вакцинувати – питання, які завжди турбують батьків. Під час пандемії коронавірусу вони стали надактуальними.

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На думку, лікаря-педіатра, неонатолога і вакцинолога медичного центру Your-Baby Харкова Ігоря Конобрицького, захисні властивості організму дитини у такий період варто підвищувати традиційними способами.

– Головним помічником буде здоровий спосіб життя: загартовування, фізична культура, правильне харчування, сон. Можна додати до раціону вітаміни, наприклад, С, – каже Ігор Конобрицький.

Водночас не варто розраховувати на імуностимулятори.

– Імунітет у дитини постійно розвивається і остаточно формується після статевого дозрівання, до 14-16 років. Тому небажано втручатися у роботу системи, що розвивається, медикаментозними препаратами, – додає педіатр.

Якщо говорити про щеплення, то їх потрібно робити навіть під час пандемії Covid-19. Не лише ті, які вказані в українському календарі вакцинації, а й додаткові, проти грипу і пневмококу, наприклад.

– Коронавірус ніяк не стосується захисту дітей від інших захворювань. Ризик є завжди. Адже під час епідемії грипу прищеплюють? Потрібно прищеплювати, – висловлює думку Ігор Конобрицький.

До речі, саме з вакцинацією фахівець пов’язує легший перебіг коронавірусної інфекції у дітей.

– Такі дослідження є. Можливо, це пов’язано зі щепленням БЦЖ. Вакцинація може захищати перехресно за рахунок неспецифічної дії, а у дітей щеплення свіжіші, ніж у дорослих, – пояснює педіатр.

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Безпечна школа: як захистити дитину

На думку лікаря, жодні додаткові заходи не зможуть убезпечити дитину.

– По суті, ніяк не можна убезпечити. Ви ручки і олівці не будете обробляти антисептиком. Я за те, щоб діти йшли до школи. Повинен вироблятися колективний імунітет, – каже Ігор Конобрицький.

До того ж, у школах вже вжито всі необхідні заходи.

– Тих заходів, які запровадили у школах, має бути достатньо: провітрювання, обробка парт та інших поверхонь, розподіл потоків дітей, – коментує фахівець.

Дитина захворіла: алгоритм дій батьків

Якщо, попри турботу батьків і заходи у школах, дитина все-таки захворіла, для такої ситуації існує чіткий план дій батьків.

За словами юриста Івана Лібермана, батьки повинні звернутися до сімейного лікаря, який вдома огляне дитину і розповість про подальші дії.

– Все залежить від того, яка температура. Якщо вона 37,3, то можна лікуватися у домашніх умовах. Якщо вона вище 38, я б радив наполягати на госпіталізації з детальним обстеженням, – каже Іван Ліберман.

На жаль, держава не забезпечує 100% безкоштовними тестами, продовжує юрист.

– Треба бути готовими до того, що батьків проситимуть, вмовлятимуть або навіть вимагатимуть придбати за гроші тести на коронавірус, – доповнює він.

Якщо у дитини підтвердили коронавірус, вона перебуватиме на лікуванні. Батьки таких дітей будуть обов’язково проходити самоізоляцію, уточнили у Міністерстві охорони здоров’я.

Батькам, які виходили на роботу, потрібно повідомити про це керівництву.

– Мати звертається до керівництва і бере лікарняний для догляду за дитиною, – каже Іван Ліберман.

Якщо людина працює неофіційно, то йому можуть відмовити, і жодних аргументів у працівника немає. Інша ситуація з офіційним працевлаштуванням, з трудовою книгою, та за контрактом. Людину захищають норми трудового законодавства, тому їй мають надати лікарняний, пояснює юрист.

– Навіть якщо контракт не дуже досконалий, і у ньому прописано, що не дозволяється хворіти понад 10 днів, то такий документ є незаконним. І людина може доводити своє право взяти лікарняний, – додає Іван Ліберман.

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Хворий у класі. Алгоритм роботи співробітників школи

Також батьки хворої дитини мають повідомити про це класного керівника.

У МОЗ розробили алгоритм на такий випадок. Згідно з ним, увесь клас йде на 14-денну самоізоляцію. Водночас робити тести контактним дітям не будуть.

– У цьому немає сенсу, – уточнили в Міністерстві охорони здоров’я.

Вчителі, які контактували з такою дитиною, будуть відправлені на самоізоляцію за рішенням епідеміолога і сімейного лікаря. Це стосується і батьків контактних дітей.

У групі ризику. Довідки для дистанційного навчання

Діти, які мають супутні захворювання і перебувають у групі ризику, повинні бути на дистанційному навчанні, вважає Ігор Конобрицький.

– Таких станів багато – онкологія, цукровий діабет, імунодефіцити, бронхіальна астма, ожиріння. Цим дітям потрібно приділяти особливу увагу. Для них я б рекомендував дистанційне навчання, – каже фахівець.

Для отримання такої довідки потрібно звернутися до сімейного лікаря.

– Сімейний лікар надасть потрібний документ. Щороку заповнюється довідка форми 086 про стан здоров’я дитини, у рекомендаціях можна вказувати необхідність організації дистанційного навчання, – коментує Ігор Конобрицький.

Далі цю довідку необхідно віднести до школи.

– Керівництво навчального закладу розгляне рішення щодо організації індивідуального навчання і розробить план для дитини, – підсумовує юрист Іван Ліберман.

Організація навчального процесу у школах

У МОЗ пояснили, як навчатимуться діти у школах під час пандемії коронавірусу.

Згідно з правилами, входити до школи дозволяється лише у масках, у захисних засобах потрібно перебувати і в коридорах, на уроці можна сидіти без них. Це правило не стосується молодших школярів.

Антисептики встановили на вході до школи, проте їхнє використання рекомендують замінити миттям рук.

Людмила Грубнік