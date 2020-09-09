Якби вибори мера Києва відбувалися найближчої неділі, за Віталія Кличка проголосувало б 37,6%, за Ірину Верещук – 13,3%.

Про це свідчать результати опитування центра політичних досліджень Імідж-контроль. Опитування проводили 6-8 вересня 2020 року в усіх десяти адміністративно-територіальних районах Києва. У ньому взяли участь 2 035 респондентів, статистична похибка не перевищує 2,2%.

Третє місце в рейтингу посів Андрій Пальчевський. За нього готові віддати свої голоси 6,4% серед тих, хто піде на вибори. Далі йдуть Олексій Кучеренко (6,1%), Сергій Притула (5,3%), Андрій Іллєнко (4,5%) та Дмитро Гордон (3,9%). Жоден з решти кандидатів не долає позначку у 3%. Не визначилися з кандидатом – 4,8% виборців.

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Явка на виборах прогнозується висока: 52% опитаних заявили, що обов’язково підуть на вибори, ще 32,8% скоріше за все підуть на вибори. Скоріше за все не підуть на вибори 9,6%, а однозначно не будуть брати участь у виборах 5,6%.

Нагадаємо, що за місяць рейтинг Ірини Верещук зріс на 4,8% (з 8,5 до 13,3%), а Віталія Кличка – на 0,8% (з 36,8 до 37,6%). Рейтинг Андрія Пальчевського впав з 9,3% до 6,4%. Попереднє опитування центр політичних досліджень Імідж-контроль проводив 1-9 серпня 2020 року. Участь взяли 4 132 респонденти, статистична похибка не перевищує 1,4%.

За політичну партію Слуга народу в столиці готові проголосувати 17,6% киян. Перше місце ж у рейтингу займає партія УДАР, яка набирає трохи більше — 17,7%. На третьому місці Європейська солідарність з 11,7%. Далі йдуть Батьківщина з 9,6% підтримки киян та Опозиційна платформа — За життя з 6%. У партії Ігоря Смешка Сила і честь всього 5% голосів. Решта політсил не долає навіть 5%-й бар’єр.

А нещодавно Факти ICTV писали про те, хто піде на місцеві вибори і які шанси змінити мерів великих міст.