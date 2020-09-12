Захист надав суду нові докази у справі Марківа

В Італії сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа подала до апеляційного суду присяжних нові виправдувальні докази у справі загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

Його засудили до 24 років в’язниці за нібито співучасть у вбивстві італійця Андреа Роккеллі та Андрія Миронова.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли у фільм The wrong place (Не в тому місці, не в той час) про справу Роккеллі-Марківа.

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Йдеться про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) на місце події біля керамічного заводу, інший – балістичне випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

– Ці дослідження з участю італійських експертів науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків з Карачуна не міг розрізняти людські постаті біля керамічного заводу та цілитися і влучити у них на відстані близько 1 800 метрів з наявного у солдата автомата АК-74, – йдеться в повідомленні.

Справа Віталія Марківа

Українського військовослужбовця Віталія Марківа затримали в Італії 30 червня 2017 року, коли він приїхав відвідати свою маму.

Йому висунули звинувачення у вбивстві двох осіб – італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова. Згодом звинувачення дещо змінили, додавши слово “сприяння у вбивстві”.

Експертиза встановила, що чоловіки загинули внаслідок артобстрілу, тоді як єдиним озброєнням, яким володів Марків, був автомат.

У липні 2019 року італійський суд присудив Марківу 24 роки ув’язнення: навесні 2020 року мав розпочатися розгляд апеляції адвокатів українця, однак його перенесли на кінець вересня через пандемію Covid-19.

Розгляд справи у суді другої інстанції розпочнеться у Мілані 29 вересня.

Українські експерти вважають справу Віталія Марківа заангажованою, оскільки вбивство Андреа Рокеллі, ймовірно, було “вигідним” для РФ.

Італійський репортер займався збором доказів невинуватості українських протестантів у вбивствах на Майдані взимку 2014 року.