Защита передала суду новые доказательства по делу Маркива

В Италии сторона защиты украинского нацгвардийця Виталия Маркива подала в апелляционный суд присяжных новые оправдательные доказательства по делу гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года.

Его приговорили к 24 годам тюрьмы за якобы соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и Андрея Миронова.

В основе новых доказательств — выводы журналистского расследования, вошедшие в фильм The wrong place (Не в том месте, не в то время) о деле Роккелли-Маркива.

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Речь идет о нескольких экспериментах: один касается визуального контроля с горы Карачун (позиции украинских войск) на место происшествия возле керамического завода, другой — баллистическое испытание по дальности стрельбы из различных видов оружия.

— Эти исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что нацгвардиець Виталий Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры у керамического завода, целиться и попасть в них на расстоянии около 1 800 метров из имеющегося у солдата автомата АК-74, — говорится в сообщении.

Дело Виталия Маркива

Украинского военнослужащего Виталия Маркива задержали в Италии 30 июня 2017 года, когда он приехал навестить свою маму.

Ему предъявили обвинение в убийстве двух человек — итальянского репортера Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова. Впоследствии обвинения несколько изменили, добавив “содействие в убийстве”.

Экспертиза установила, что мужчины погибли в результате артобстрела, тогда как единственным вооружением, которым владел Марков, был автомат.

В июле 2019 года итальянский суд присудил Маркиву 24 года заключения: весной 2020 года должно было начаться рассмотрение апелляции адвокатов украинца, однако его перенесли на конец сентября из-за пандемии Covid-19.

Рассмотрение дела в суде второй инстанции начнется в Милане 29 сентября.

Украинские эксперты считают дело Виталия Маркива ангажированным, поскольку убийство Андреа Рокелли, вероятно, было “выгодным” для РФ.

Итальянский репортер занимался сбором доказательств невиновности украинских протестантов в убийствах на Майдане зимой 2014 года.