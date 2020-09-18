Паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного пункту Яриловичі.

Святкуватимуть Рош ха-Шана 2020 у Білорусі, заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Після себе паломники залишили гори сміття. Тут з 14 вересня перебувало біля тисячі паломників.

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Хасиди покинули кордон України та залишили за собою гори сміття / 4 фотографии

Білоруській стороні доведеться прибрати територію КПП Яриловичі. Після цього, він зможе відновити свою роботу.

– Ми попереджали білоруську сторону, що в зв’язку з пандемією ми не попустимо паломників. І просили білорусів не пропускати паломників через свій КПП. Нас не послухали. Тепер доведеться прибирати, – додав Геращенко.

Хасиди на кордоні

Паломники-хасиди спробували потрапити в Україну через Білорусь, попри закриті кордони.

Українські прикордонники не допустили їх на територію України. Хасиди кілька діб ночували на КПП Яриловичі.

18 вересня паломники почали масово залишати українсько-білоруський кордон. Єврейський Новий рік Рош ха-Шана більшість паломників святкуватимуть у Білорусі.

Джерело: Антон Геращенко, ДПСУ

Фото: ДПСУ