Хасиди покинули кордон України та залишили за собою гори сміття

Паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного пункту Яриловичі.
Святкуватимуть Рош ха-Шана 2020 у Білорусі, заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко.
Після себе паломники залишили гори сміття. Тут з 14 вересня перебувало біля тисячі паломників.
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Білоруській стороні доведеться прибрати територію КПП Яриловичі. Після цього, він зможе відновити свою роботу.
– Ми попереджали білоруську сторону, що в зв’язку з пандемією ми не попустимо паломників. І просили білорусів не пропускати паломників через свій КПП. Нас не послухали. Тепер доведеться прибирати, – додав Геращенко.
Хасиди на кордоні
Паломники-хасиди спробували потрапити в Україну через Білорусь, попри закриті кордони.
Українські прикордонники не допустили їх на територію України. Хасиди кілька діб ночували на КПП Яриловичі.
18 вересня паломники почали масово залишати українсько-білоруський кордон. Єврейський Новий рік Рош ха-Шана більшість паломників святкуватимуть у Білорусі.
Джерело: Антон Геращенко, ДПСУ
Фото: ДПСУ